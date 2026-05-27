Empat Masjid di Belu Terima Bantuan Sapi Kurban dari Pemda Jelang Idul Adha

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Hari Raya Idul Adha, Pemerintah Kabupaten Belu menyalurkan bantuan hewan kurban berupa empat ekor sapi kepada umat Muslim di sejumlah masjid. Selasa (26/5/2026) sore.

Bantuan ini disalurkan ke empat masjid, yakni Masjid Agung Al-Muhajidin Atambua, Masjid Al-Muhajirin Atambua, Masjid Husnul Khotimah, dan Masjid Al-Huda Atapupu. Penyerahan dilakukan secara terpisah oleh perwakilan pemerintah daerah di masing-masing lokasi.

Di Masjid Husnul Khotimah, bantuan sapi kurban diserahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Aloysius Mikhael Fahik, S.STP.

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah kurban.

“Kegiatan seperti ini mengajarkan kita untuk saling peduli dan berbagi, nilai-nilai yang sangat penting untuk ditanamkan dan dijaga bersama. Semoga bantuan ini membawa berkah,” ungkap Alo.

Sementara di Masjid Agung Al-Muhajidin Atambua, bantuan diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Belu yang diwakili Kepala Bidang PSPFM, Matias P. Tae.

Penyerahan di Masjid Al-Muhajirin Atambua dilakukan oleh Muhamad Balatif, SP, selaku Analis Informasi Perbatasan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Belu.

Adapun bantuan sapi kurban untuk Masjid Al-Huda Atapupu diserahkan langsung oleh Camat Kakuluk Mesak kepada pengurus masjid setempat.

Ramlan salah satu pengurus masjid penerima bantuan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Belu atas perhatian yang diberikan.

Ia memastikan hewan kurban tersebut akan dikelola dengan baik dan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima. (gus)

