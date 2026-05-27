Kamis, 28 Mei 2026
LIVE
Tribun Network
Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com
Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital

Empat Masjid di Belu Terima Bantuan Sapi Kurban dari Pemda Jelang Idul Adha

Bantuan ini disalurkan ke Masjid Agung Al-Muhajidin Atambua, Masjid Al-Muhajirin Atambua, Masjid Husnul Khotimah, dan Masjid Al-Huda Atapupu

Tayang:
Penulis: Agustinus Tanggur | Editor: Sipri Seko
zoom-inlihat foto Empat Masjid di Belu Terima Bantuan Sapi Kurban dari Pemda Jelang Idul Adha
POS-KUPANG.COM/Agustinus Tanggur
BANTUAN SAPI - Hari Raya Idul Adha, Pemerintah Kabupaten Belu menyalurkan bantuan hewan kurban berupa empat ekor sapi kepada umat Muslim di sejumlah masjid. Selasa (26/5/2026) sore. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Hari Raya Idul Adha, Pemerintah Kabupaten Belu menyalurkan bantuan hewan kurban berupa empat ekor sapi kepada umat Muslim di sejumlah masjid. Selasa (26/5/2026) sore.

Bantuan ini disalurkan ke empat masjid, yakni Masjid Agung Al-Muhajidin Atambua, Masjid Al-Muhajirin Atambua, Masjid Husnul Khotimah, dan Masjid Al-Huda Atapupu. Penyerahan dilakukan secara terpisah oleh perwakilan pemerintah daerah di masing-masing lokasi.

Di Masjid Husnul Khotimah, bantuan sapi kurban diserahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Aloysius Mikhael Fahik, S.STP. 

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah kurban.

“Kegiatan seperti ini mengajarkan kita untuk saling peduli dan berbagi, nilai-nilai yang sangat penting untuk ditanamkan dan dijaga bersama. Semoga bantuan ini membawa berkah,” ungkap Alo.

Sementara di Masjid Agung Al-Muhajidin Atambua, bantuan diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Belu yang diwakili Kepala Bidang PSPFM, Matias P. Tae.

Penyerahan di Masjid Al-Muhajirin Atambua dilakukan oleh Muhamad Balatif, SP, selaku Analis Informasi Perbatasan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Belu.

Adapun bantuan sapi kurban untuk Masjid Al-Huda Atapupu diserahkan langsung oleh Camat Kakuluk Mesak kepada pengurus masjid setempat.

Ramlan salah satu pengurus masjid penerima bantuan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Belu atas perhatian yang diberikan. 

Ia memastikan hewan kurban tersebut akan dikelola dengan baik dan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima. (gus) 

 

 

 

Baca berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE.NEWS

Sumber: Pos Kupang
Tags
Kabupaten Belu
Pemerintah Kabupaten Belu
Idul Adha
POS-KUPANG.COM
Atambua
Baca Juga
Video Pilihan
[FULL] Prabowo Beli Sapi Kurban Pakai APBN, Pakar: Pencitraan Politik, Harus Ada Pertanggungjawaban
[FULL] Prabowo Beli Sapi Kurban Pakai APBN, Pakar: Pencitraan Politik, Harus Ada Pertanggungjawaban
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan