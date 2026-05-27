Umat Islam di Sumba Timur Salat Iduladha di Lapangan Pahlawan Waingapu
Salat itu dijadwalkan mulai pukul 06.30 Wita, tetapi sejumlah panitia pelaksana sudah mulai melakukan persiapan pada pukul 05.00 wita.
Laporan POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman
POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Ribuan umat Muslim di Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT melaksanakan salat Iduladha 1447 Hijriah tahun 2026 di Lapangan Pahlawan, Rabu (27/5/2026).
Disaksikan Pos Kupang, ribuan umat memadati lapangan seluas arena sepak bola itu. Karena penuh, sebagian besar kaum muslimin menggelar sajadah di atas jalan raya.
Salat itu dijadwalkan mulai pukul 06.30 Wita, tetapi sejumlah panitia pelaksana sudah mulai melakukan persiapan pada pukul 05.00 wita.
Sekretaris Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Sumba Timur, Amir Abdurahman kepada POS-KUPANG.COM mengatakan, salat Iduladha itu dipimpin tiga petugas.
Ketiganya khatib atau penceramah Syamsudin, guru agama Islam di SMA Negeri 1 Waingapu, imam H Ilyas Ismail, Waketum MUI Sumba Timur dan bilal Al Mughni, seorang ASN pada Kantor Kemenag Sumba Timur.
“Yang bertugas sebagai khatib Syamsudin, imam H Ilyas Ismail dan bilal Al Mughni,” katanya.
Syamsudin dalam ceramahnya mengatakan, Idul Adha adalah perayaan yang mengingatkan umat untuk berkurban.
Pelaksanaan kurban yang dilakukan umat Islam kata dia, selain bentuk kepatuhan dan kepasrahan kepada Allah, juga sebagai upaya pendekatan diri kepada-Nya yang memiliki hikmah dan berdampak kemaslahatan bagi umat manusia.
“Hikmat yang kita bisa petik adalah meneladani kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Alaihimas Salam dalam menerima cobaan dan ujian,” katanya.
Selain itu, berkurban menumbuhkan sifat kedermawanan, saling membantu, saling memberi kasih sayang dan terbinanya solidaritas sosial di kalangan umat Islam.
“Menumbuhkan semangat berkorban di kalangan kaum muslimin pada khususnya,” tambahnya. (dim)
