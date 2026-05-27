PLN UIP Nusra Raih TOP CSR Awards 2026 Bintang 3

General Manager PT PLN UIP Nusra, Rizki Aftarianto (keempat dari kiri) bersama jajaran dewan juri menerima penghargaan TOP CSR Awards 2026 yang diselenggarakan di Jakarta.

POS-KUPANG.COM, MATARAM - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) meraih penghargaan TOP CSR Awards 2026 Site Level Bintang 3 melalui program Membangun Kemandirian dari Kawasan PLTP melalui Air Bersih dan Hortikultura Berkelanjutan, Senin (25/5/2026).

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen PLN UIP Nusra dalam mengintegrasikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan pemberdayaan masyarakat di kawasan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu, khususnya masyarakat adat di wilayah Ring 1 hingga Ring 3 proyek.

Program tersebut dijalankan melalui pendekatan partisipatif berbasis kearifan lokal dengan fokus pada pembangunan sarana air bersih, penguatan hortikultura berkelanjutan, serta dukungan electrifying agriculture untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui program ini, PLN UIP Nusra berhasil menghadirkan akses air bersih bagi 9 gendang, meningkatkan produktivitas pertanian sekitar 30 persen, meningkatkan pendapatan petani hingga 20 persen, serta membuka potensi pendapatan mencapai Rp36,3 juta per hektare.

Program ini juga melibatkan sekitar 1.463 kepala keluarga atau 86 persen masyarakat adat di kawasan tersebut.

Baca juga: PLN Kupang Pastikan Sistem Proteksi Kelistrikan Andal Demi Kenyamanan Ibadah Iduladha

Dukungan kelistrikan PLN melalui program electrifying agriculture dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas pertanian yang lebih efisien melalui pemasangan listrik 1.300 VA, penggunaan pompa listrik, sprinkler, hingga penerangan lahan pertanian.

General Manager PT PLN UIP Nusra, Rizki Aftarianto, mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi bagi PLN untuk terus menghadirkan pembangunan energi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip keberlanjutan.

"Melalui program TJSL berbasis pemberdayaan masyarakat adat, air bersih, dan electrifying agriculture, kami berharap manfaat pembangunan energi dapat dirasakan secara nyata dan berkelanjutan oleh masyarakat," ujar Rizki.

Rizki menambahkan, program TJSL di kawasan PLTP Ulumbu berupaya membangun sistem pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan mampu mendorong kemandirian ekonomi warga sekitar proyek.

Untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, PT PLN UIP Nusra terlebih dahulu melakukan social mapping pada 2023 di Desa Lungar dan wilayah sekitarnya.

Baca juga: Listrik Andal Sambut Iduladha: PLN Remajakan Belasan Ribu kWh Meter di Sikka, Flotim dan Lembata

Pemetaan tersebut mengkaji kondisi masyarakat berdasarkan aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, finansial, infrastruktur, dan sosial.

Hasil pemetaan menunjukkan masyarakat memiliki potensi besar pada sektor pertanian dan perkebunan, seperti kopi, cengkeh, kemiri, dan tanaman pangan.

Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan akses air bersih, sistem pertanian yang masih tradisional, serta akses pasar yang terbatas.

"Dari social mapping, kami melihat bahwa program harus berbasis kebutuhan riil masyarakat dan harus membangun sistem yang berkelanjutan," kata Rizki.

TOP CSR Awards merupakan ajang penghargaan tahunan yang diselenggarakan Majalah Top Business bersama sejumlah lembaga dan pemangku kepentingan untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang dinilai berhasil menjalankan program CSR secara efektif, strategis, dan berkelanjutan.

Baca juga: Sinergi PLN Pusat dan UIW NTT: Pastikan Setiap Keringat Pekerja Terlindungi Aman Menjelang Iduladha