PLN Kupang Pastikan Sistem Proteksi Kelistrikan Andal Demi Kenyamanan Ibadah Iduladha

Salah seorang teknis PLN yang terlibat langsung dalam kegiatan penggantian LCD Relay Proteksi adalah seorang Srikandi tangguh PLN.

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Berkomitmen penuh dalam menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat menjelang perayaan Hari Raya Iduladha, PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Kupang bergerak cepat mengamankan keandalan pasokan listrik.

Langkah preventif ini dilakukan dengan memperbarui sistem proteksi pada Line Tenau #2 Gardu Induk (GI) Bolok 150 kV, Senin (25/05).

Dalam intervensi teknis tersebut, tim PLN melakukan penggantian Liquid Crystal Display (LCD) Relay yang terdeteksi mengalami anomali (error), menjadi Distance Relay yang jauh lebih responsif.

Langkah korektif ini sangat krusial guna memastikan jaringan transmisi tetap bekerja optimal dalam mengantisipasi peningkatan beban listrik saat momen hari raya.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (UIW NTT), F. Eko Sulistyono, menegaskan bahwa kepuasan dan kenyamanan masyarakat dalam beribadah adalah prioritas tertinggi PLN.

Baca juga: Listrik Andal Sambut Iduladha: PLN Remajakan Belasan Ribu kWh Meter di Sikka, Flotim dan Lembata

Pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang dilakukan tanpa lelah oleh tim di lapangan merupakan wujud nyata dari komitmen tersebut.

"Bagi kami di PLN, momentum hari raya keagamaan seperti Iduladha adalah saat di mana kehadiran listrik yang andal menjadi sangat berarti bagi kehangatan keluarga dan kekhusyukan ibadah masyarakat."

"Oleh karena itu, sekecil apa pun potensi gangguan yang ditemukan di lapangan, tim kami akan langsung mengambil tindakan cepat. Kami ingin memastikan masyarakat di Kupang dan sekitarnya dapat merayakan Iduladha dengan tenang, nyaman, dan tanpa rasa khawatir akan gangguan kelistrikan," ujar F. Eko Sulistyono.

Selaras dengan hal tersebut, Manager UPT Kupang, Muhammad Husen, menjelaskan bahwa pekerjaan penggantian relay ini dilaksanakan secara cermat oleh tim teknis PLN Unit Layanan Transmisi & Gardu Induk (ULTG) Kupang.

Seluruh proses eksekusi tetap mengedepankan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta prosedur operasional yang ketat.

Baca juga: Sinergi PLN Pusat dan UIW NTT: Pastikan Setiap Keringat Pekerja Terlindungi Aman Menjelang Iduladha

“Temuan adanya gangguan pada relay menjadi perhatian serius bagi kami. PLN bergerak cepat melakukan penggantian sebagai langkah korektif agar sistem proteksi tetap andal, terlebih dalam menyambut Iduladha,” kata Muhammad Husen.

Ia menambahkan, penggunaan Distance Relay yang baru ini memungkinkan sistem proteksi mendeteksi gangguan secara lebih cepat, selektif, dan akurat. Dengan demikian, potensi gangguan meluas dapat diminimalisir sedini mungkin.

Guna memastikan peralatan baru tersebut bekerja dengan sempurna sesuai standar visual dan teknis, rangkaian pekerjaan diakhiri dengan pengujian menyeluruh, termasuk Function Test dan Intertrip Test.

Dengan rampungnya pemutakhiran sistem pada Line Tenau #2 GI Bolok ini, PLN memastikan sistem transmisi kelistrikan di wilayah Kupang dan sekitarnya kini dalam kondisi prima dan siap mengawal seluruh rangkaian aktivitas masyarakat selama perayaan Iduladha. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS