Guru dan Siswa SMARD Lembata Dapat Dana dari Yayasan MDRT – USA

SIMBOLIS - Penyerahan secara simbolis dana sebesar US $ 5,000,00 ke Yayasan Koker Niko Beeker, penyelenggara SMARD di Lembata, Jumat18 Februari 2022

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Orang-orang di Million Dollar Round Table (MDRT) yang berpusat di AS tentu tidak tahu tentang Lembata apalagi SMARD. Sekolah swasta Keberbakatan Olahraga satu-satunya di Indonesia masih terlalu jauh agar organisasi di negara ‘Paman Sam’ bisa mengulurkan tangan.

Tetapi melalui orang-orang baik, dana sebesar US $ 5,000,00 (lima ribu dollar AS) itu akhirnya diterima oleh Yayasan Koker Niko Beeker, penyelenggara SMARD di Lembata dan diterima secara simbolis pada Jumat, 18 Februari 2022.

Tentang donasi yang diterima, Miliana Marten, salah satu representatif dari MDRT Indonesia berkisah bahwa MDRT merupakan asosiasi para profesional perencanaan keuangan dari perusahaan asuransi seluruh dunia. Di Indonesia saja terdapat lebih dari 50 perusahaan asuransi. MDRT sendiri memiliki anggota-anggota yang berasal dari lebih dari 400 perusahaan asuransi di seluruh dunia.

Selanjutnya didirikan Yayasan MDRT pada tahun 1959 sebagai satu bentuk kepedulian bahwa para anggota MDRT untuk membantu masyarkat yang membutuhkan. Tahun 2021 misalnya sehubungan dengan pandemi telah diadakan ‘Fund Raising’ dan diperoleh dana sebesar US $ 1,6 juta dan seterusnya dialokasikan ke 300 lembaga di seluruh dunia termasuk salah satunya Yayasan Koker Niko Beeker.

Bukan hanya di tengah pandemi. Menurut Miliana, yang juga merupakan Founder and CEO MD Academy, mengatakan bahwa sejak yang didirikan tahun 1959, Yayasan MDRT telah berhasil mengumpulkan dana sekitar US $ 38 juta atau setara Rp 546 miliar dan telah disalurkan ke 72 negara di dunia dan 50 negara bagian di AS. Untuk mengetahui hal ini lebih detail bisa dilihat pada: mdrtfoundation.org.

Untuk Guru dan Siswa

Dana yang diperoleh sekitar Rp 70 juta, menurut Paulus Doni Ruing, Pembina Yayasan Koker Niko Beeker akan digunakan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan di SMARD.

Sesuai usulan, maka dana tersebut akan digunakan untuk 3 pos masing-masing untuk membantu para siswa yang memiliki kesulitan dalam membayar uang sekolah tetapi juga untuk mendirikan fasilitas olahraga (lapangan multifungsi) yang sangat dibutuhkan para siswa saat ini.

Lapangan tanah yang ada pada masa hujan sangat becek karena itu dana yang ada akan dialokasikan untuk menciptakan rasa aman bagi siswa saat berolahraga dengan membuat lapangan permanen.