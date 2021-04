Penerima BPUM di Ende Capai 13.245 BRI Minta Taat Prokes Saat Ambil

POS-KUPANG.COM | ENDE - Bantuan Presiden Usaha Mikro ( BPUM) Tahun 2021 tahap 1 - 5 mulai disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia ( BRI) Cabang Ende, Nusa Tenggara Timur ( NTT).

Pihak BRI Cabang Ende pada Selasa, 13 April 2021, telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Koperasi Kabupaten Ende mengenai penyaluran bantuan tersebut.

Pimpinan Kantor BRI Cabang Ende, Asri Mutif Aziz, mengatakan, penerima bantuan sudah bisa mengambil dana bantuan tersebut mulai April ini.

Ia mengimbau agar masyarakat penerima bantuan taat protokol kesehatan, tidak berbondong - bondong mengambil bantuan di BRI, sehingga tidak terjadi kerumunan.

"Tidak perlu berbondong - bondong, segera langsung, karena ini waktunya masih panjang, belum ada pembatasan sampai kapan, tetap pakai masker," ungkapnya.

Menurutnya, BRI memastikan fasilitas yang disediakan seperti tempat cuci tangan dan thermogun selalu tersedia.

Tidak hanya itu mereka juga menyediakan masker, namun masyarakat penerima bantuan diharapkan sudah mengenakan masker dari rumah.

Aziz melanjutkan, BRI sebagai pihak penyalur pada prinsipnya siap memberikan pelayanan terbaik. Sehubungan dengan itu, masyarakat diharapkan mendukung agar penyalurannya bisa berjalan lancar, aman dan terhindar dari Covid-19.

Aziz menambahkan setiap petugas yang melayani masyarakat menjalani rapid antigen secara berkala demi kenyaman dan keselamatan bersama.

BRI juga, lanjutnya, tengah menunggu jadwal vaksinasi Covid-19 seluruh pegawai. "Kita sudah sampaikan ke Dinas Kesehatan, tinggak tunggu kapan divaksin," ujar Aziz.

Sementara itu, Kadis Koperasi Kabupaten Ende, Sebas Mbele, mengatakan, total penerima BPUM Tahun 2021 mencapai 13.245.

Sebas menyebut, BPUM 2021 ini berkurang separuh dari 2020. Jika tahun lalu setiap UMKM mendapatkan bantuan Rp 2,4 juta per perima maka tahun ini hanya Rp 1,2 juta saja, per perima. "Ini di terima sekali setahun per penerima," kata Sebas.

Dia meminta masyarakat penerima bantuan agar tertib dalam proses pengambilan dan jika ada mengalami kendala, dikomunikasikan secara baik.

Sebas menegaskan bantuan tersebut mesti dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha. "Memang mungkin harapkan masyarakat lebih besar atau seperti tahun lalu, tapi upayakan gunakan secara baik," ungkapnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oris Goti)

