Menakar Definisi Perempuan

Oleh: Kristianto Naku, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Filsafat Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

POS-KUPANG.COM - Eksistensi Perempuan di tengah masyarakat masih diborgol definisi. Konstruksi dirinya, selalu habis didefinisi. Dengan mengkategorikan Perempuan ke dalam sebuah definisi, itu artinya Perempuan tak berkuasa atas dirinya sendiri.

Definisi membentuk sosok perempuan dari luar. Dirinya sendiri tak kuasa melepaskan diri jeruji definisi karena tradisi membatasinya. Konsekuensinya, perempuan tak lari jauh dari dapur, kasur, dan sumur.

Kasus pemerkosaan yang menimpa salah seorang ibu di Desa Alue Gadeng, Kecamatan Bireuem Bayeum, Kabupaten Aceh Timur adalah proyeksi bawah sadar manusia atas konstruksi diri perempuan.

Perempuan dalam rengkuhan definisi masih dilihat hanya sebagai pemuas kebutuhan sexual. Bagi sebagian tokoh Feminis, seperti Julia Kristeva, segala konstruksi atas identitas dan diri perempuan yang datang dari luar dirinya, harus didekonstruksi. Ditata ulang.

Bagaimana memahami perempuan? Dalam tradisi Kitab Suci, perempuan merupakan bagian

dari laki-laki. Ini awal mula relasi keduanya. Bahkan karena disebut-sebut sebagai bagian

dari laki-laki, ia kerap kali mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan.

Ia disadap. Disekap. Diperkosa. Dianiaya. Dirajam. Difitnah. Dipinggirkan. Diretas dari kekhasannya.

Terus, sebenarnya perempuan itu siapa? "I understand by `woman' that which cannot be

represented, something that is not said, something above, and beyond nomenclatures and

ideologies."

Merenung. Lalu angkat bicara. Jangan membuat definisi tentang perempuan. Sejatinya ia

lebih luas dari sebuah definisi. Ia tak bisa dibekukan dalam penjabaran. Membuat definisi

berarti membatasi, mengukur ruang gerak, memberi label, mencap sebagai-seperti.

Memberi definisi berarti mengurung perempuan pada genggaman pemikiran aku yang mendefinisi.

Ketika didefinisi, perempuan habis. Ia menjadi. Ia direngkuh. Ia dipenjara pada batas-batas

sebuah pengertian.

Julia Kristeva, seorang kritikus sastra asal Prancis, menolak pendefinisan atas makhluk

bernama perempuan. Bagi Kristeva, perempuan tidak bisa didefinisikan.

"Jika kita membuat satu penjelasan tentang perempuan, tidak mungkin tidak, di dalam penjelasan itu, akan ada resiko dimana kekhasan perempuan dihapus. Kekhasan itu, mungkin terkait dengan keibuan,

mengingat itulah satu-satunya fungsi yang membedakannya dari eksistensi jenis kelamin

lain" (Kristeva, 1984).