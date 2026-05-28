Arnoldus Rador Peternak Sapi di Manggarai Timur Raih Omset Puluhan Juta Rupiah 

PETERNAK SAPI - Arnoldus Rador, perternak sapi asal Kampung Cepi Watu, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM, BORONG - Arnoldus Rador, perternak asal Kampung Cepi Watu, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), meraih omset puluhan juta rupiah berkat Hari Raya Idul Adha 1447 H Tahun 2026.

Dua ekor sapi peliharaan milik Arnoldus, dibeli presiden RI Prabowo Subianto untuk hewan kurban Idul Adha. Ternak dimaksud diberikan untuk umat di masjid Al Hidayah Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Ranamese, Matim.

Ketika ditemui Pos Kupang di kediamannya, Kamis (28/5), Arnoldus Rador menyatakan syukur dan berterima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Dinas Peternakan Matim, karena telah membeli dua ekor sapi miliknya saat kurban Idul Adha 1447 H tahun 2026.

Pengusaha Warung Makan Sahabat itu, mengatakan, dua ternak sapi yang dibeli Presiden Prabowo itu yakni sapi lokal jenis Bali berusia lima tahun dengan bobot 545 kg, seharga Rp 48 juta.

Sedangkan satu ternak sapi lainnya jenis limosin berusia dua tahun dengan bobot 560 Kg dibrandol dengan harga Rp 46 juta.

"Memang ada satu ekor sapi yang lebih besar lagi namun belum mencapai bobot yang ditentukan, sehingga akhirnya dua ekor sapi ini yang dibeli untuk diserahkan di masjid Nanga Lanang. Terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo dan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi NTT," ungkap Arnoldus Rador.

Arnoldus Rador menjelaskan, tahun sebelumnya ternak sapinya juga dibeli presiden untuk kepentingan hewan kurban Idul Adha.

Arnoldus Rador menjamin bahwa ternak sapinya dibeli bukan karena ada kepetingan lain, tetapi karena memang sapinya layak dibeli karena memenuhi syarat yang ditentukan oleh Sekertariat Kepresidenan.

"Jadi jangan bilang kenapa saya punya sapi saja yang dibeli untuk hewan kurban Idul Adha dari pak Presiden. Tetapi karena memang sapi saya sudah melalui proses dan sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Sehingga jangan bilang saya ada kepentingan lain dengan pemerintah. Kalau Dinas Perternakan buat kontes sapi silahkan, pasti saya punya yang bagus," tegas Arnoldus Rador.

Arnoldus Rador mengisahkan, dia mulai berternak sapi sejak tahun 2014 dan kini telah memperkerjakan 7 sampai 8 orang karyawan untuk merawat ternak sapi tersebut. Sapi-sapi yang dipeliharanya dibeli dari sapi milik masyarakat setempat dari hasil inseminasi buatan (IB) yang mempunyai peluang untuk dipelihara.

Selama memelihara sapi-sapi itu, Arnoldus Rador rutin memberikan makan bukan hanya dari rumput saja, tetapi juga dari ampas tahu, tepung jagung, dedak padi, singkong dan sejumlah makanan tambahan lain.

"Saya pelihara sapi ini sesuai peternak handal di Jawa, meskipun membutuhkan modal yang banyak untuk perawatan termasuk memberi makan, tetapi saya tetap semangat pelihara, selain karena ada modal, juga ini bagian dari hobi," ungkap Arnoldus Rador.

Menurut Arnoldus Rador, jika perawatan yang rutin dan baik, maka ternak sapi akan bertumbuh dengan baik, cepat besar dan bobotnya sangat bagus.