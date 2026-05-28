Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Pantau Harga Bahan Pokok di Pasar Borong

PASAR BORONG - Bahan makanan pokok yang dijual pedagang di Pasar Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Kamis (28/5).

Ringkasan Berita: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Timur melalui Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan UKM (Koperindag dan UKM) Kabupaten Manggarai Timur (Matim) terus memantau perkembangan harga bahan pokok yang dijual di wilayah Kota Borong dan sekitarnya.

Sekertaris Dinas Koperindag Matim, Adi Ompor kepada Pos Kupang, Kamis (28/5) mengatakan, selain mengawasi terkait perkembangan harga bahan makanan pokok, pihaknya juga setiap hari mendata informasi terkait harga dimaksud.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM, BORONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Timur melalui Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan UKM (Koperindag dan UKM) Kabupaten Manggarai Timur (Matim) terus memantau perkembangan harga bahan pokok yang dijual di wilayah Kota Borong dan sekitarnya.

Sekertaris Dinas Koperindag Matim, Adi Ompor kepada Pos Kupang, Kamis (28/5) mengatakan, selain mengawasi terkait perkembangan harga bahan makanan pokok, pihaknya juga setiap hari mendata informasi terkait harga dari masing-masing bahan kebutuhan pokok itu.

Dirincikan Adi Ompor, harga sembako di Pasar Borong yakni Beras Cap Makasar (Medium) 1 kg Rp14.000, Beras Cap Membramo (Premium) 1kg Rp15.000, Beras SPHP Bulog 1 kg Rp13.000. Selanjutnya, Kedelai Lokal 1 kg Rp20.000, Cabai Merah Keriting 1 kg Rp50.000, Cabai Merah Besar 1 kg Rp50.000, Cabai Rawit Merah 1 kg Rp70.000, Cabai Rawit Hijau 1 kg Rp 70.000, Bawang Merah 1 kg Rp40.000.

Berikutnya, harga Gula Pasir Kemasan 1kg Rp20.000,Minyak Goreng Kemasan Premium 1 liter Rp30.000, Minyak goreng Minya kita 1 liter Rp15.700, Tepung Terigu 1 kg Rp15.000.

Daging Ayam Ras Karkas 1 kg Rp50.409, Telur Ayam Ras 1 kg Rp32.000. Daging Sapi Paha Belakang 1 kg Rp120.000, Daging Sapi Paha Depan 1 kg Rp120.000, Ikan Tongkol 1 kg Rp35.000, Ikan Teri 1 kg Rp80.000.

Bawang Putih Honan 1 kg Rp40.000, Bawang Putih Kating 1 kg Rp40.000, Bawang Bombai 1 kg Rp60.000, Ayam Kampung Utuh 1 ekor Rp150.000, Telur Ayam Kampung 1 kg Rp75.000, Kacang Hijau 1 kg Rp35.000, Kacang Tanah 1 kg Rp40.000.

Mie Instan 1 bks Rp4.000, Garam Halus 1 kg Rp12.000, Susu Kental Manis 370 gr Rp15.000, Susu Bubuk (Setara Dancow) 400 gr Rp55.000, Susu Bubuk Balita (Setara SGM) 400 gr Rp55.000

Tempe Bungkus 1 kg Rp20.000, Tahu Putih 1 kg Rp15.000, Pisang Lokal 1 kg Rp15.000, Tomat 1 kg Rp25.000, Kentang Sedang 1 kg Rp25.000, Sawi Hijau 1 kg Rp15.000, Kangkung 1 kg Rp15.000, Ketimun Sedang 1 kg Rp13.000, Kacang Panjang 1 kg Rp15.000, Ketela Pohon 1 kg Rp15.000. (rob)

