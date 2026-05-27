Takbir Idul Adha Menyapa Jantung Pengayom Masyarakat di Rote Ndao

SALAMAN - Kapolres Rote Ndao, AKBP Mardiono bersalaman dengan sesama umat Muslim usai sholat Idul Adha 1447 H di Mapolres Rote Ndao, Rabu (27/5/2026).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti

POS-KUPANG.COM, BA'A - Saat Takbir menyapa, ratusan umat Muslim mengikuti pelaksanaan Sholat Idul Adha 1447 Hijriah di jantung pengayom masyarakat, Mapolres Rote Ndao, Rabu (27/5/2026) pagi.

Ibadah berlangsung khidmat dan dihadiri langsung Kapolres Rote Ndao AKBP Mardiono bersama personel Polres yang beragama Islam dan keluarga mereka.

Sholat Idul Adha dipimpin Imam dari Masjid Al-Ikhwan Ba'a, Ustadz Sofyan. Sementara khutbah disampaikan Khatib dari Masjid Jamiatul Islamiah Oelaba, Sahrul Lapulu.

Selain personel kepolisian, jamaah juga datang dari wilayah Ba'a dan Oelaba. Jumlah umat Muslim yang hadir diperkirakan mencapai sekitar 400 orang.

Dalam khutbahnya, Sahrul Lapulu mengajak umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah SWT melalui semangat pengorbanan sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim

AS dan Nabi Ismail AS.

"Hari ini adalah hari pembuktian cinta kepada Allah SWT. Ketika dihadapkan pada pilihan antara kehendak Allah atau kesayangan dunia, Nabi Ibrahim menunjukkan ketaatan yang luar biasa," ucap Sahrul.

Ia menegaskan, makna kurban tidak hanya sebatas menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih sifat-sifat buruk dalam diri manusia seperti kesombongan, ego, amarah dan dendam.

"Jika Ibrahim diminta mengorbankan anaknya dan dia taat, maka hari ini kita diminta mengorbankan sebagian harta kita untuk membantu sesama. Bahkan lebih dari itu, kita diajak menyembelih sifat sombong dan ego dalam diri," katanya.

Sahrul juga mengingatkan jamaah agar tidak terlalu mencintai urusan dunia hingga melalaikan hubungan dengan Allah SWT.

"Harta, jabatan dan apa yang kita banggakan di dunia pada akhirnya akan ditinggalkan. Yang menemani kita hanyalah amal saleh dan pengorbanan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan," tuturnya.

Setelah Sholat Idul Adha di lingkungan Mapolres Rote Ndao, Umat Muslim saling memberi salam. Pelaksanaan sholat berlangsung aman, tertib dan penuh kekeluargaan hingga selesai. (rio)

