Umat Muslim Kota Tambolaka Gelar Sholad Iduladha di Masjid Agung Al-Falah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA - Ratusan umat muslim Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, NTT menggelar shalat Iduladha bersama di Masjid Agung Al-Falah Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, Rabu (27/5/2026).

Suasana pelaksanaan shalat Iduladha berlangsung khusyuk. Sebagian umat musllim terlihat menggunakan jalan raya depan masjid untuk mengikuti shalat Idul Adha karena kapasitas mesjid terbatas dimana dibagian dalam gedung mesjid hingga halaman depan mesjid sudah penuh dengan umat

Seperti disaksikan POS-KUPANG.COM, sekitar pukul 07.00 wita, ratusan umat muslim sudah berdatangan untuk mengikuti sholad Idul adha 1447 Hijriah di mesjid Agung Al Falah Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya.

Shalat Iduladha berlangsung sekitar pukul 07.25 wita. Suasana pelaksanaan sholad Iduladha berlangsung aman, lancar dan damai. Terlihat pula aparat kepolisian menjaga keamanan selama berlangsung acara sholad Idul Adha tersebut.

Ketua Peringatan Hari Besar Islam Indonesia tingkat Sumba Barat Daya, Arifin Ibrahim yang ditemui POS-KUPANG.COM, sesaat setelah selesai shalat Iduladha di halaman masjid itu, mengatakan untuk kali ini, umat muslim Kota Tambolaka memotong 12 ekor sapi dan ratusan ekor kambing yang akan dibagikan umatnya. (*)

