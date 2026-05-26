Belasan Ekor Hewan Kurban di Bajawa akan Bagikan ke Umat hingga Panti Asuhan

Suasana persiapan Sholat Id di Masjid Agung Al Quraba Baiturrahman Bajawa, Kabupaten Ngada, Selasa 26 Mei 2026.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Charles Abar

POS-KUPANG.COM, BAJAWA - Panitia kurban Masjid Agung Al Quraba Baiturrahman Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT, telah mendata hewan kurban yang telah masuk termasuk dari Badan Zakat Nasional (BAZNAS).

Tercatat 11 ekor sapi dan 2 ekor kambing akan disembelih sebagai hewan kurban yang akan dibagikan ke umat muslim di kota Bajawa termasuk panti asuhan.

Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Nuryadin, Selasa, (26/05/2026), mengatakan, jumlah hewan kurban tahun ini sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu kata Yadin, ada 13 ekor sapi dan tahun ini berjumlah 11 ekor.

“Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, kita ada penurunan jumlah, meskipun penerima tetap daftar yang sama,” ujar Yadin.

Baca juga: Gubernur NTT Melki Laka Lena Sumbang Sapi Kurban untuk Umat Muslim di Riung Ngada

Ia mengatakan, target penerima bukan hanya umat muslim tapi juga menyasar ke tetangga masjid, dua panti asuhan dalam Kota Bajawa yaitu Panti Asuhan Alma dan Panti Asuhan Citra.

“Kalau target selain umat muslim, juga tetangga Masjid seperti bapa pendeta, juga daftar tetap Panti asuhan yang ada di dalam kota Bajawa,” tambah Yadin.

Ia berharap agar pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini di Kota Bajawa berjalan dengan lancar dan penuh hikmah.

Adapun pusat kegiatan tambah Yadin, Sholat Id berpusat di Masjid Agung Al Quraba Baiturrahman Bajawa mulai pukul 07:00 wita. Sementara pembagian hewan kurban akan dimulai sejak pukul 08:00 Wita. (cha)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS