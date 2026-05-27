Kapolda NTT Bersama 1.500 Jamaah Shalat Iduladha 1447 Hijriah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eugenius Suba Boro

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Suasana khidmat dan penuh kebersamaan menyelimuti Lapangan Bhayangkara Mapolda NTT, Rabu pagi (27/5/2026).

Sekitar 1.500 jamaah dari berbagai wilayah di Kota Kupang memadati lapangan untuk melaksanakan Shalat Iduladha 1447 Hijriah bersama Kapolda NTT, Rudi Darmoko.

Sejak pagi hari, jamaah mulai berdatangan memenuhi area lapangan. Selain personel kepolisian dan keluarga besar Polda NTT, masyarakat sekitar juga tampak antusias mengikuti rangkaian ibadah Hari Raya Kurban tersebut.

Kapolda NTT hadir bersama para Pejabat Utama Polda NTT serta sejumlah tokoh agama Islam. Pelaksanaan Shalat Iduladha dipimpin Imam H. Ramli Arsyad dari Masjid Nurul Huda Paris, sementara khutbah disampaikan oleh Ustadz Wardiansyah Sanu, S.Ag., M.Ag.

Dalam khutbahnya, Ustadz Wardiansyah mengajak umat Islam memaknai Iduladha bukan sekadar menyembelih hewan kurban, tetapi juga sebagai momentum menyembelih sifat-sifat buruk dalam diri, terutama kesombongan.

Menurutnya, kesombongan merupakan akar dosa pertama yang membuat iblis menjadi makhluk yang dilaknat Allah SWT. Karena itu, Iduladha harus menjadi momentum memperbaiki hati dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah.

Sejumlah pengurus dan tokoh dari enam masjid di sekitar Mapolda NTT turut ambil bagian dalam pelaksanaan ibadah tersebut, menambah nuansa kebersamaan dan toleransi antarumat beragama yang selama ini terus dijaga di lingkungan Polda NTT.

Kabidhumas Polda NTT, Henry Novika Chandra, mengatakan pelaksanaan Shalat Iduladha di lingkungan Polda NTT bukan hanya menjadi momentum ibadah, tetapi juga sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

“Atas nama Bapak Kapolda NTT, kami menyampaikan selamat Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Semoga kita semua dapat meneladani ketaatan Nabi Ibrahim AS dan keikhlasan Nabi Ismail AS dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Menurutnya, semangat pengorbanan dan keikhlasan dalam Iduladha menjadi refleksi penting dalam menjaga persaudaraan dan toleransi antarumat beragama di Nusa Tenggara Timur.

“Ini merupakan wujud toleransi yang terus dibangun di lingkungan Polda NTT yang penuh kasih. Kami ingin kebersamaan ini terus terjaga sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif,” lanjut Henry usai pelaksanaan salat.

Ia juga mengungkapkan antusiasme masyarakat tahun ini sangat tinggi, terlihat dari penuhnya Lapangan Bhayangkara sejak awal pelaksanaan ibadah.

“Kita bisa melihat antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Lapangan Bhayangkara penuh dipadati jamaah yang datang untuk melaksanakan Shalat Iduladha bersama,” katanya.

Momentum Hari Raya Iduladha, lanjutnya, juga menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga harmoni sosial, toleransi, dan keamanan di wilayah NTT.