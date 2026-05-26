Wakil Bupati SBD Rangga Kaka Imbau Warga Jangan Main-main dengan Senapan Angin dan Sajam

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM,TAMBOLAKA - Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P mengimbau masyarakat Sumba Barat Daya agar hati-hati menggunakan senapan angin dan senjata tajam (sajam).

Hal itu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian penembakan yang menewaskan Mario Marselino Kurra (24).

Mario Kurra adalah mahasiswa semester akhir Universitas Stella Maris Sumba yang menjadi korban penembakan di kediamannya di Gokat Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura, Sumba Barat Daya, Jumat 22 Mei 2026 lalu.

"Jangan main-main dengan senapan angin dan sajam karena dapat berakibat fatal terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Gunakan senapa angin dengan baik dan sesuai peruntukannya dan simpanlah pada tempat yang aman," kata Wakil Bupati Rangga Kaka kepada wartawan sesaat setelah membagikan 4 ekor sapi kepada umat muslim untuk merayakan hari raya Idul Adha di lopo rumah jabatan Bupati Sumba Barat Daya, Selasa 26 Mei 2026.

Karena itu sebagai Wakil Bupati Sumba Barat Daya meminta pemerintah desa, kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk bersama-sama mensosialisasikan agar jangan membawa sembarangan senapan angin dan senjata tajam kemana-mana hingga menyebabkan masyarakat merasa tidak nyaman berada dekatnya.

Langkah sosialisasi penggunaan senapan angin dan sajam adalah hal sangat penting agar peristiwa penembakan yang menewaskan Mario Marselino Kurra tidak terjadi lagi pada masa mendatang.

Sebagai pimpinan daerah ini, ia menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Mario Marselino Kurra, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. (pet)

