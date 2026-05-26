Breaking News
Alami Luka Serius, Dua Korban Penganiayaan di Desa Fafinesu B Kabupaten TTU Dirujuk ke Kupang 
Selasa, 26 Mei 2026
LIVE
Tribun Network
Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com
Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital

Mahasiswa di SBD Tewas Tertembak

Wakil Bupati SBD Rangga Kaka Imbau Warga Jangan Main-main dengan Senapan Angin dan Sajam

Hal itu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian penembakan yang menewaskan Mario Marselino Kurra (24)

Tayang: | Diperbarui:
Penulis: Petrus Piter | Editor: Oby Lewanmeru
zoom-inlihat foto Wakil Bupati SBD Rangga Kaka Imbau Warga Jangan Main-main dengan Senapan Angin dan Sajam
POS-KUPANG.COM/PETRUS PITER
IMBAUAN SAJAM -Wabup Sumba Barat Daya, Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P menghimbau warga hati-hati menggunakan senapan angin dan sajam. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM,TAMBOLAKA - Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dominikus  Alphawan Rangga Kaka, S.P mengimbau masyarakat Sumba Barat Daya agar hati-hati menggunakan senapan angin dan senjata tajam (sajam).

Hal itu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian penembakan yang menewaskan Mario Marselino Kurra (24).

Mario Kurra adalah mahasiswa semester akhir Universitas Stella Maris Sumba yang menjadi korban penembakan di kediamannya di Gokat Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura, Sumba Barat Daya, Jumat 22 Mei 2026 lalu.

"Jangan main-main dengan senapan angin dan sajam karena dapat berakibat fatal terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Gunakan senapa angin dengan baik dan sesuai peruntukannya dan simpanlah pada tempat yang aman," kata Wakil Bupati Rangga Kaka kepada wartawan  sesaat setelah membagikan 4 ekor sapi kepada umat muslim untuk merayakan hari raya Idul Adha di lopo rumah jabatan Bupati Sumba Barat Daya, Selasa 26 Mei 2026.

Baca juga: Bupati SBD Minta Warga Desa Pogo Tena Jaga dan Rawat Sumur Bor dari Konsulat Jenderal RRT

Karena itu sebagai Wakil Bupati Sumba Barat Daya meminta pemerintah desa, kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk bersama-sama mensosialisasikan  agar jangan membawa sembarangan senapan angin dan senjata tajam kemana-mana hingga menyebabkan masyarakat merasa tidak nyaman berada dekatnya.

Langkah sosialisasi penggunaan senapan angin dan sajam adalah hal sangat penting agar peristiwa penembakan yang menewaskan Mario Marselino Kurra tidak terjadi lagi pada masa mendatang.

Sebagai pimpinan daerah ini, ia menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Mario Marselino Kurra, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. (pet)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Tags
Mahasiswa di SBD Tewas Tertembak
Wakil Bupati Sumba Barat Daya
Dominikus Alphawan Rangga Kaka
Desa Pogo Tena
Kecamatan Loura
POS-KUPANG.COM
Baca Juga
Video Pilihan
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan