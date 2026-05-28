Warga Labuan Bajo Rasakan Manfaat Siaga Listrik PLN di Hari Raya

Foto bersama tim siaga PLN dengan para jemaah , pasca sholat Iduladha di Marina Waterfront Labuan Bajo.

POS-KUPANG.COM — PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Flores Bagian Barat memastikan keandalan pasokan listrik selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 H / 2026 M di wilayah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Melalui Posko Siaga Kelistrikan, PLN menyiagakan personel dan sistem pengamanan berlapis di sejumlah titik pelaksanaan ibadah guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan khidmat pada Rabu, (27/05)

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (UIW NTT), F. Eko Sulistyono, menyampaikan momentum hari raya keagamaan selalu menjadi prioritas utama PLN untuk hadir memberikan pelayanan terbaik di tengah masyarakat.

"Idul Adha adalah momen suci penuh kebersamaan dan keikhlasan. Komitmen kami di PLN bukan sekadar menjaga keandalan sistem teknis, tetapi tentang bagaimana memastikan saudara-saudara kita umat Muslim dapat mengagungkan nama Allah SWT dalam ibadah Salat Id dengan penuh kekhusyukan dan kenyamanan. Terlebih di Labuan Bajo yang merupakan destinasi wisata super prioritas, kenyamanan warga lokal maupun wisatawan yang merayakan adalah wajah dari pelayanan kami," ujar Eko.

Sebanyak tiga venue utama menjadi fokus pengamanan ketat PLN di Labuan Bajo, yakni Lapangan Marina Waterfront, Masjid Serenaru, dan Masjid Waemata.

Baca juga: Cerita Tim Dispatcher PLN Jaga Terang Idul Adha di Bumi Flobamora

Pada setiap lokasi, PLN menyiapkan pola pengamanan berlapis mulai dari menyiagakan 14 personel di masing-masing penyulang utama, menyiapkan penyulang cadangan (backup), hingga menyiagakan unit genset sebagai langkah antisipasi guna menjaga kontinuitas pasokan listrik.

Untuk lokasi Lapangan Marina Waterfront, PLN menyiapkan suplai utama dari Penyulang Marina dengan backup dari Penyulang Waecicu serta dukungan genset milik pelanggan sebagai antisipasi tambahan. Sementara itu, di Masjid Serenaru dan Masjid Waemata, PLN juga menyiapkan backup genset masing-masing berkapasitas 8,5 kW guna memastikan pasokan listrik tetap aman apabila terjadi gangguan pada sistem utama.

Manager PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Labuan Bajo, Virtus Gita Anggara, mengatakan bahwa seluruh jajaran di tingkat tapak telah melakukan persiapan matang, mulai dari inspeksi jaringan hingga pemetaan titik krusial ibadah.

“Hari Raya Idul Adha merupakan momentum penting bagi umat Muslim, sehingga PLN hadir memastikan masyarakat dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman tanpa gangguan kelistrikan. Kami menyiagakan personel, melakukan pengamanan sistem secara berlapis, serta memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan dalam kondisi optimal,” kata Virtus.

Ia menambahkan, pengamanan tersebut dilakukan melalui pemantauan sistem secara intensif dan koordinasi penuh antara petugas siaga di lapangan dengan Posko Siaga PLN UP3 Flores Bagian Barat.

Kehadiran dan kesiapsiagaan PLN ini dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Salah satu warga Kampung Air, Miftahul Jannah, turut menyampaikan apresiasinya terhadap pengamanan kelistrikan oleh PLN selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Labuan Bajo.

“Kami sangat bersyukur karena selama pelaksanaan Salat Idul Adha listrik tetap aman dan lancar. Terima kasih kepada PLN yang sudah melaksanakan pengamanan kelistrikan sehingga masyarakat bisa beribadah dengan nyaman dan tenang,” ungkap Mifta.

Berdasarkan hasil pemantauan Posko Siaga PLN UP3 Flores Bagian Barat, seluruh kondisi sistem kelistrikan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha terpantau aman dan terkendali.

Melalui pengamanan kelistrikan ini, PLN kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan pelayanan terbaik serta menjaga keandalan pasokan listrik demi mendukung kenyamanan masyarakat dalam setiap momentum penting, khususnya kegiatan keagamaan di wilayah NTT, khususnya di Pulau Flores. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS