Cerita Tim Dispatcher PLN Jaga Terang Idul Adha di Bumi Flobamora

Listrik bukan hanya terkait tiang dan kabel, pengaturan sistem secara digitalpun suatu hal sangat penting yang mendukung amannya pasokan listrik

POS-KUPANG.COM, KUPANG – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Beban Nusa Tenggara Timur (PLN UP2B NTT) bersiaga penuh dalam mengawal keandalan pasokan listrik di dua sistem besar, yakni Sistem Kelistrikan Timor dan Sistem Kelistrikan Flores, selama perayaan Hari Raya Iduladha 2026.

Langkah preventif dan pengawasan ketat ini ditempuh guna memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan ibadah kurban serta menikmati momen kebersamaan keluarga dengan nyaman, hangat, dan tanpa kedipan.

Sebagai "jantung" yang mengatur denyut pembagian beban listrik di Bumi Flobamora, tim Dispatcher PLN UP2B NTT disiagakan tanpa jeda selama 24 jam penuh. Pengawasan intensif secara real-time difokuskan pada pemantauan fluktuasi beban puncak, terutama saat pelaksanaan ibadah salat Id serta prosesi penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban yang tersebar di berbagai pelosok wilayah NTT.

Manager PLN UP2B NTT, Andi Martha Siswahyudi, menjelaskan PLN telah menetapkan masa siaga Iduladha yang berlangsung mulai 26 Mei hingga 28 Mei 2026. Sepanjang periode ini, pola operasi diatur secara khusus demi menggaransi keandalan sistem kelistrikan secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

"Selama masa siaga ini, koordinasi real-time antara tim pengatur beban dengan seluruh unit pembangkitan terus kami pacu. Kami memastikan sinergi lintas unit ini berjalan seoptimal mungkin agar masyarakat dapat beribadah tanpa kendala minor sekalipun. Rencana operasi khusus dan skenario kontinjensi juga telah kami siapkan matang untuk memitigasi segala potensi gangguan di lapangan," ujar Andi.

Upaya berlapis ini menjadi prioritas utama mengingat stabilitas pasokan listrik menjadi sangat krusial selama momentum hari raya. Listrik yang andal tidak hanya mendukung kekhusyukan ibadah di masjid-masjid, tetapi juga menghidupkan kehangatan aktivitas keluarga di rumah-rumah warga.

Komitmen total ini mendapat dukungan penuh dari manajemen lini atas. General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTT, F. Eko Sulistyono, menegaskan

esensi Iduladha yang sarat akan makna keikhlasan dan pengorbanan menjadi pelecut semangat tersendiri bagi seluruh insan PLN yang tetap teguh bertugas di hari libur keagamaan.

"Hari Raya Iduladha adalah simbol dari sebuah pengabdian yang tulus. Di saat masyarakat berkumpul dengan keluarga tercinta merayakan hari suci ini, ada petugas-petugas kami yang dengan bangga berdiri di garis depan, menjaga pasokan listrik tetap andal dari balik layar. Harapan kami, hadirnya listrik yang terang dan stabil ini mampu membawa kedamaian, menyinari kebahagiaan, serta menjadi wujud bakti nyata PLN dalam menerangi kehidupan masyarakat di seluruh pelosok NTT," ungkap F. Eko Sulistyono.

Melalui momentum Hari Raya Iduladha 2026, PLN terus berkomitmen mentransformasi pelayanan teknis menjadi energi baik yang merata, andal, dan membawa manfaat yang mengakar bagi kemaslahatan seluruh masyarakat di Bumi Flobamora. (*)

