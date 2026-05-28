DPRD NTT Kecewa Dua Wisatawan Meninggal di Obyek Wisata, Pemda Mabar Harus Tanggungjawab

Ringkasan Berita: DPRD NTT kecewa dengan peristiwa meninggalnya dua wisatawan mancanegara asar Austria di Obyek Wisata Cunca Wulang Kabupaten Manggarai Barat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggota Komisi III DPRD NTT Yohanes Rumat mengaku kecewa dan menyayangkan meninggalnya dua wisatawan asing di obyek wisata Cunca Wulang, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) beberapa waktu lalu.

Rumat meminta Pemkab Manggarai Barat untuk bertanggungjawab atas peristiwa itu. Sebab, pengelolaan obyek wisata itu selama ini dikelola Pemerintah.

Mestinya Pemerintah tidak sekadar mengurusi hal seputar citra sebuah obyek wisata.

"Sangat menyesal, dan mengutuk keras cara kerjanya Pemerintah. Pemerintah menarik retribusi, biaya yang dipercayakan kepada petugas. Tugas Pemerintah wajib hukumnya menyediakan sarana yang nyaman, representasi dan tidak mengancam nyawa orang yang datang berkunjung," ujarnya, Kamis (28/5/2026).

Kejadian di Cunca Wulang menurut dia, harus mendapat respon cepat dari Pemerintah. Kenyamanan sebuah tempat wisata sangat penting. Salah satunya menyangkut infrastruktur dan suprastruktur yang ada di setiap obyek wisata.

Sebaliknya, Pemerintah tidak boleh abai dengan sarana pendukung utama untuk keamanan dan kenyamanan wisatawan. Politikus PKB itu menyebut, insiden Cunca Wulang sepatutnya tidak dibebankan ke petugas lapangan.

"Pemerintah harus bertanggungjawab karena situasi yang akhirnya menelan dua korban," katanya.

Ketidakseriusan Pemerintah mengurus sebuah obyek wisata dan hanya mementingkan pendapatan, berakibat pada adanya korban jiwa. Padahal, wisatawan datang hanya untuk berburu kesenangan dan kebahagiaan pada lokasi wisata.

"Saya kira yang berdosa, Pemerintah pengelola obyek wisata ini," katanya.

Rumat juga mendorong DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk memanggil dinas teknis untuk mempertanggungjawabkan persoalan itu.

Apalagi, infrastruktur yang menyebabkan adanya korban jiwa itu selama ini sudah dikeluhkan dan dilaporkan.

Namun, ujar dia, pengabaian Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat membuat nyawa wisatawan menjadi korban. Rumat menegaskan Pemerintah tidak boleh abai dengan laporan masyarakat tentang infrastruktur pariwisata.

"Jangan abaikan laporan dari guide, masyarakat sekitar obyek wisata. Kalau mental tidak berubah, maka wilayah premium akan hilang dan kembali ke titik nol," katanya.