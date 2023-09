Renungan Harian Katolik Senin 18 September 2023, Cara Agar Dapat Meningkatkan Keinginan yang Kuat

POS-KUPANG.COM - Renungan Harian Katolik berikut ditulis oleh Gabriel Chanfarry Hadylaw, Founder of Inner Tunnel Communities through beyond Wisdom, dengan judul Tiga Cara Agar Manusia Dapat Tetap Mempunyai dan Meningkatkan Keinginan yang Kuat.

Pak Gabriel Chanfarry Hadylaw menulis Renungan Harian Katolik ini merujuk bacaan Injil Lukas 7:1-10.

Di bagian akhir Renungan Harian Katolik ini dilampirkan pula teks lengkap bacaan Senin 18 September 2023 beserta mazmur tanggapan dan bait pengantar Injil.

Manusia pasti mempunyai harapan, cita-cita dan keinginan dalam kehidupannya. Ada yang sangat tinggi atau besar, ada yang sedang dan ada yang biasa-biasa saja atau kecil.

Manusia tentu ingin semua harapan, cita-cita dan keinginannya dapat tercapai. Bisa tercapai sekaligus atau selangkah demi selangkah.

Manusia tentu kadang bisa sangat yakin bisa tercapai. Namun kadang bisa timbul keraguan dalam hati dan pikiran apakah dapat tercapai.

Ada tiga cara manusia dapat mempunyai dan meningkatkan keinginan yang kuat dalam mencapai cita-cita, harapan dan keinginan.

Pertama, manusia perlu mempunyai tujuan yang lebih jelas dan detail.

Manusia perlu memformulasikan tujuan yang lebih dapat dicapai berdasarkan sumber daya yang ada lebih dahulu.

Baru kemudian manusia bisa mereformulasikan tujuan yang lebih tinggi dan besar.

Kedua, manusia bisa mengkomunikasikan kepada sesama anggota keluarga di rumah, rekan kerja di tempat kerja, kolega di berbagai komunitas dan lainnya.

Manusia akan semakin mudah mendapatkan dukungan dari sesama terdekat dan dapat lebih termotivasi untuk mencapainya.

Ketiga, manusia semakin perlu membina relasi horizontal dengan sesama dan relasi vertikal dengan Tuhan.