Opini - Masa Depan Cryptocurrency dan Teknologi Blockchain di Indonesia

Oleh: Ancellmus Mario Taruliasi

POS-KUPANG.COM - Istilah cryptocurrency atau uang kripto dan blockchain perlahan tapi pasti makin akrab di telinga masyarakat Indonesia.

Masih ada yang ragu mengenai prospeknya ke depan, tetapi kenyataannya makin banyak orang Indonesia, utamanya generasi milenial, mulai menekuni bisnis.

Perkembangan ini menjadi semakin signifikan ketika Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melakukan peluncuran kripto di Indonesia pada pertengahan Juli 2023.

Ancellmus Mario Taruliasi melalui opininya berjudul The Future of Cryptocurrency and Blockchain Technology in Indonesia yang diterbitkan laman moderndiplomacy.eu bisa membuka wawasan kita mengenai prospek cryptocurrency dan teknlogi blockchain.

Opini Ancellmus Mario Taruliasi kita sadur ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Masa Depan Cryptocurrency dan Teknologi Blockchain di Indonesia.

Mudah-mudahan dengan membaca opini, wawasan kita semakin terbuka dan mulai mengambil langkah untuk ikut berinvestasi keuangan digital ini.

Opini Ancellmus Mario Taruliasi, selengkapnya, bisa Anda baca di bawah ini.

***

Cryptocurrency dan teknologi blockchain adalah bidang yang berkembang pesat yang berpotensi mengubah ekonomi global.

Teknologi ini memungkinkan transaksi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman serta berpotensi meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi korupsi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi yang baik untuk memainkan peran penting dalam membentuk masa depan teknologi ini.

Pemerintah Indonesia baru-baru ini menciptakan lingkungan peraturan yang menguntungkan untuk pengembangan cryptocurrency dan blockchain.

Baca juga: Indonesia Luncurkan Pertukaran Crypto dan Clearing House untuk Meningkatkan Regulasi

Peluncuran bursa kripto di Indonesia oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menandakan dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan pasar kripto di tanah air.