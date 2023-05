Pemilu Timor Leste Beri Pelajaran Luar Biasa tentang Bagaimana Membangun Demokrasi yang Stabil

POS-KUPANG.COM - Setelah kampanye pemilihan yang bersemangat, rakyat TimorLeste memilih parlemen baru pada 21 Mei 2023.

Pemungutan suara itu bebas, adil, dan sebagian besar lancar. Hasilnya diterima. Ini prestasi luar biasa bagi demokrasi.

Dengan sekitar 40 persen suara dan 31 dari 65 kursi, Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT) Xanana Gusmao tampaknya akan memimpin pemerintahan koalisi baru.

Baca juga: Hasil Pemilu Parlemen Timor Leste Membuka Jalan bagi Kembalinya Xanana Gusmao

Koalisinya akan menggantikan pemerintahan saat ini yang terdiri dari partai Fretilin, yang berkembang dari gerakan revolusioner yang memperjuangkan kemerdekaan dari Portugal dan kemudian melawan pendudukan Indonesia sejak tahun 1970-an, bersama dengan tiga partai kecil.

Beginilah seharusnya demokrasi bekerja. Namun pada kenyataannya, ini adalah pencapaian besar.

Kisah Timor-Leste mewakili perjalanan yang sangat sulit menuju demokrasi parlementer. Setelah 400 tahun pemerintahan kolonial oleh Portugal, Timor Timur menikmati kemerdekaan singkat pada tahun 1975 sebelum diserbu dan diduduki secara brutal oleh Indonesia. Invasi ini menyebabkan kematian sekitar 200.000 orang.

Setelah pemilih Timor mendukung kemerdekaan dalam referendum tahun 1999, milisi yang didukung Indonesia melancarkan kampanye teror yang menewaskan ribuan orang dan menghancurkan hampir semua infrastruktur negara. Penjaga perdamaian internasional diminta untuk memulihkan ketertiban dan Timor Timur ditempatkan di bawah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bahkan setelah kemerdekaan pada tahun 2002, ketika negara tersebut secara resmi mengadopsi nama Timor-Leste, negara tersebut masih menghadapi kemiskinan yang parah dan tantangan pembangunan yang berat, sambil bekerja untuk membangun negara baru dari bawah ke atas. Keberangkatan yang cepat dari penjaga perdamaian PBB pada tahun 2005 segera diikuti oleh krisis politik pada tahun 2006.

Apa yang dimulai dengan perselisihan militer domestik antara faksi-faksi regional yang bersaing pada awal tahun 2006, dengan cepat berubah menjadi bentrokan kekerasan skala besar antara elit politik domestik. Kekerasan dan ketidakstabilan mengancam runtuhnya pemerintahan demokratis dan bahkan negara itu sendiri. Krisis tersebut akhirnya menyebabkan 36 kematian dan 150.000 orang mengungsi.

Penjaga perdamaian internasional kembali untuk memberikan keamanan setelah krisis. Ada pemilu yang bebas dan adil pada tahun 2007, yang pada akhirnya menyelesaikan persaingan antara elit politik yang berseberangan tanpa kekerasan.

Sejak saat itu, Timor-Leste mengkonsolidasikan demokrasinya. Memang, sekarang satu-satunya negara di Asia Tenggara dinilai oleh kelompok advokasi politik yang berbasis di AS sebagai "bebas".

Sukses yang mengejutkan

Bagaimana Timor Leste mencapai kesuksesan yang mengejutkan ini? Seperti yang saya soroti dalam buku saya baru-baru ini, Contending Orders: Legal Pluralism and the Rule of Law, rakyat Timor Leste mengalahkan rintangan dengan menggambarkan sejarah perlawanan kolektif mereka. Negara mampu mendirikan lembaga-lembaga baru yang mampu mewujudkan cita-cita negara demokrasi.

Perjuangan kemerdekaan yang berlangsung puluhan tahun mempertemukan berbagai kepentingan dan kelompok, baik dari dalam negeri maupun dari seluruh dunia.