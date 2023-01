Modus Jadi Debt Collector dan Rampas Sepeda Motor Kredit Macet, Dua Pria di Kupang Ditangkap Polisi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Berpura-pura menjadi debt collector (petugas leasing), dua orang orang pria di Kupang nekat melakukan perampasan sepeda motor dari seorang warga yang memiliki tunggakan kredit.

Kedua pelaku perampasan sepeda motor bernama HI alias Hen (35) dan RN alias Papi (31) yang melakukan aksi perampasan sepeda motor jenis Honda Beat Wana Putih Biru, bernomor polisi : DH-3620 BV, No. Rangka : MH1JFZ131KK473150, No. Mesin: JFZ1E3472954, milik korban bernama Abed Nego Bessie, dan lokasi kejadian di Lapangan Lasitarda, Kelurahan Lasiana pada tanggal 17 Januari 2023.

Hasil perampasan kendaraan bermotor tersebut, kedua pelaku menggadaikannya kepada seorang temannya bernama Yanto dengan harga Rp 4 juta yang keberadaannya tidak diketahui.

Atas kejadian tersebut, korban membuat laporan polisi dengan Nomor : LP / B / 11 / I /2023/ Polsek Kelapa Lima Polresta Kupang Kota tanggal 17 Januari 2023.

Setelah menerima laporan, Unit Reskrim Polsek Kelapa Lima melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi kemudian melacak keberadaan kedua pelaku.

Kemudian Tim Buser Serigala Polsek Kelapa Lima melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku di Jalan Frans Seda, tepatnya di depan Kantor BPN Kota Kupang pada Kamis 19 Januari 2023.

Kepada POS-KUPANG.COM, Kapolsek Kelapa Lima, AKP Jemmy Noke menjelaskan pihaknya menindaklanjuti laporan korban yang menjadi korban perampasan sepeda motor yang mengalami tunggakan kredit pada salah satu Dealer di Kupang.

AKP Jemmy Noke, mengutarakan kejadian perampasan sepeda motor bermula ketika sepeda motor milik korban dikendarai oleh saksi bernama Feki yang membawanya menuju lapangan Lasitarda, Lasiana.

Kemudian kedua pelaku yang telah memperoleh data bahwa sepeda motor milik korban tersebut memiliki tunggakan di salah satu dealer sebesar Rp 12 juta langsung bertindak kasar dengan mengaku sebagai petugas dealer NSS kemudian mengelabui saksi dengan mengaku sebagai debt collector yang menarik paksa kendaraan tersebut tanpa membawa dokumen apapun.

Kedua pelaku juga menyampaikan akan bertemu dengan pemilik kendaraan di rumah korban, namun hingga malam hari kedua pelaku tidak datang.

Setelah itu korban bersama saksi mendatangi dealer tempat kredit sepeda motornya untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut.

Pihak Dealer memberikan konfirmasi bahwa tidak mengetahui tentang penarikan sepeda motor tersebut dan tidak mengenal dua pria yang mengaku sebagai debt collector serta tidak pernah memberikan tugas kepada keduanya untuk melakukan penarikan sepeda motor tersebut.

Terkait keterangan kedua pelaku, saat ini Tim Penyidik masih terus melakukan pengembangan penyelidikan terhadap penerima gadai sepeda motor yang diketahui bernama Yanto.

"Kedua pelaku mengaku telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada temannya bernama Yanto sebesar Rp 4 juta dan keberadaanna belum diketahui," ujar Jemmy.

Pihaknya meminta kepada masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan dan pencurian terlebih barang yang masih berada dalam masa kredit.

"Jangan mudah percaya dengan orang yang mengaku petugas leasing atau dept collector dan lainnya dan harus mengetahui secara pasti petugasnya serta jangan mudah menyerahkan barang kepada orang tak dikenal, serta harus selalu konfirmasi kepada dealer resmi agar tidak mudah tertipu," pintanya. (zee)

