Bupati Simon Fokus Wujudkan Program Swasembada Pangan di Malaka

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Nofry Laka

POS-KUPANG.COM, BETUN - Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, S.H, MH terus memacu dan meminta kepada Dinas Pertanian Kabupaten Malaka untuk selalu fokus, dan senantiasa berkolaborasi dengan elemen terkait di bidang pertanian dalam mendukung dan mewujudkan program Swasembada Pangan.

Permintaan itu disampaikan Bupati Malaka saat memimpin rapat internal percepatan program Swasembada Pangan di Kabupaten Malaka bersama Dinas Pertanian Malaka dan Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Malaka yang berlangsung di aula Kantor Bupati Malaka, Jumat 4 Maret 2022.

Dalam arahannya, Bupati Simon menegaskan agar data yang sudah dibuat dan selama ini disiapkan Dinas Pertanian menjadi acuan untuk dilakukan intervensi.

"Kita inginkan agar data yang sudah disiapkan Dinas Pertanian menjadi pijakan untuk dilakukan intervensi baik itu untuk jenis tanaman seperti padi, jagung maupun kacang hijau. Tanpa data yang akurat dan detail, kita tidak mungkin mendapatkan hasil yang maksimal," tandasnya.

Bahkan, sesuai laporan Dinas Pertanian tentang CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) sebagai tindak lanjut dukungan program di bidang pertanian, Bupati mengharapkan agar harus lebih lengkap dan terperinci.

"Saya harapkan agar CPCL itu harus juga disertai dengan nama dan alamat. Harus dilengkapi dengan by name by addres, sehingga diketahui persis dan tidak salah sasaran, ketika bersentuhan dengan program yang dilakukan," kata Bupati lagi.

Menyoal keluhan masyarakat akan kurangnya fasilitas pertanian akibat kerusakan sehingga banyak lahan yang belum digarap, Bupati Malaka memerintahkan kepada Dinas Pertanian untuk segera memperbaiki alat dan mesin pertanian termasuk traktor-traktor yang sudah rusak.

"Sekali lagi, saya perintahkan kepada dinas teknis untuk segera memperbaiki peralatan dan mesin pertanian seperti traktor yang rusak sesuai data yang diberikan, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," tegasnya singkat.

Sementara tentang Brand Beras Nona Malaka, Bupati yang berprofesi pengacara ini mengungkapkan tahun 2022 ini sudah harus dilaunching.

