Frater Yohanes Kepala SMPK Frateran Ndao Ende Uraikan 7 Hal Baru dalam Kurikulum Prototipe

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oris Goti

POS-KUPANG.COM, ENDE - Kepala Sekolah Menengah Pertama Katolik (SMPK) Frateran Ndao Ende, Frater Yohanes Berchmans, BHK, menguraikan apa yang menjadi karaktekristik dari kurikulum terbaru yakni kurikulum Prototipe.

"Ada kurang lebih tujuh karaktekristik atau hal baru dari kurikulum ini. Dan kami SMPK Frateran Ndao Ende sudah gelar workshop tentang ini pada 20 - 21 Januari 2022," kata Frater Yohanes, Rabu 26 Januari 2022.

Beberapa Karakteristik umum kurikulum prototipe yakni: pertama, kegiatan pembelajaran dirancang berbasis projek atau PBL (Project Based Learning). Basis ini bertujuan untuk mengembangkan soft skills serta karakter.

Kedua, berfokus pada materi yang esensial. Ketiga, fleksibilitas untuk guru dalam melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal serta melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level.

Sementara itu, tujuh) hal baru yang ada dalam Kurikulum Paradigma Baru ini,

Pertama, Struktur Kurikulum, Profil Pelajar Pancasila (PPP) menjadi acuan dalam pengembangan Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian.

"Secara umum Struktur Kurikulum prototipe atau Paradigma Baru terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek," ungkapnya.

Kedua, hal yang menarik dari Kurikulum Prototipe atau Paradigma Baru yaitu, akan berkenalan dengan istilah baru yaitu Capaian Pembelajaran (CP) yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh.

Capaian pembelajaran, kata Frater Yohanes, adalah kompetensi yang diharapkan daapat dicapai oleh peserta didik diakhir fase. Capaian pembelajaran terdiri dari elemen dan materi, dalama hal ini adalah materi esensial.

Oleh karena itu, dalam kurikulum prototipe hanya mengenal aspek pengetahuan, sedangkan aspek keterampilan dan aspek sikap tidak secara gamblang dipaparkan.