SMPK Frateran Ndao Sosialisasi ANBK Kepada Orangtua Murid

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oris Goti

POS-KUPANG.COM, ENDE - Sekolah Menengah Pertama Katolik (SMPK) Frateran Ndao Ende, mengadakan sosialisasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) bagi para orangtua murid di sekolah itu.

Sosialisasi ANBK untuk orangtua murid kelas VII peserta ANBK itu dilakukan secara daring, Sabtu 21 Agustus 2021.

Kepala SMPK Frateran Ndao, Frater Yohanes Berchmans, salah satu pemateri, mengatakan, materi yang ia berikan yakni soal latar belakang diselenggarakannya AN.

"Selanjutnya, tujuan AN, ketentuan AN, bentuk soal AN, jumlah butir soal AN, jadwal persiapan dan pelaksanaan AN," ungkapnya.

Dia menguraikan, dari latar belakang pelaksanaan AN, sesungguhnya tidak terlepas dari 4 pokok kebijakan bidang pendidikan nasional melalui program merdeka belajar dari Mendikbudristek.

Salah satu programnya, kata Frater Yohanes, yakni, UN 2020 jadi UN terakhir, sehingga penyelenggaraan UN tahun 2021 diubah menjadi Assesmen Nasional (AN).

"Selain itu, juga berdasarkan SE Mendikbud No.1 tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan," ujarnya.

Dia merincikan, tujuan diselenggarakannya AN, antara lain, meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, yakni literasi membaca, dan literasi matematika (numerasi).

Ada empat alasan mengapa literasi membaca dan numerasi, yakni, pertama, merupakan kemampuan atau kompetensi dasar yang diperlukan peserta didik.