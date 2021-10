Daerah PPKM Level 1-2 Luar Jawa Bali Bioskop Kapasitas 70%,Penonton Status Hijau pada PeduliLindungi

POS-KUPANG.COM - Pemerintah melakukan penyesuaian berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 53 Tahun 2021 untuk PPKM level 1 - 3 di wilayah Jawa - Bali dan Inmendagri No. 54 Tahun 2021 untuk PPKM level 1 - 3 di wilayah non Jawa - Bali.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam siaran pers dari website covid19.go.id

Menurutnya, pemerintah terus berupaya agar masyarakat dapat kembali beraktivitas yang produktif dan aman dari COVID-19. Pembukaan secara bertahap juga terus dilakukan agar pemulihan ekonomi di berbagai sektor terus berjalan.

Saat ini pembukaan secara bertahap dilakukan dengan penyesuaian berdasarkan level suatu daerah dalam kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Serta dilakukan ujicoba pada kegiatan olahraga seperti sepakbola dan balap sepeda.

"Akan dilakukan ujicoba penerimaan penonton langsung liga 1 di wilayah Jawa - Bali yang ditentukan oleh PSSI dan PT LIB," Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Kamis (21/10/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Pertandingan akan dilakukan 1 kali seminggu dengan penonton maksimal 25% atau 5000 orang dengan hasil skrining berstatus hijau. Untuk pertandingan sepakbola di wilayah luar Jawa - Bali, juga dilakukan ujicoba penerimaan penonton langsung di Liga 2 dengan maksimum penonton adalah 25% kapasitas atau 5.000 orang.

Lalu, simulasi protokol kesehatan menggunakan sistem bubble to bubble diterapkan untuk balap sepeda di Cimahi dan Garut pada tanggal 23 - 31 Oktober 2021. "Kegiatan tersebut tanpa dihadiri penonton dan pelaksanaannya menerapkan skrining PeduliLindungi," lanjutnya.

Disamping itu, terdapat penyesuaian pada penambahan pintu masuk perjalanan internasional. Berada di Bandara Hang Nadim dan Raja Haji Fisabilillah di Kepulauan Riau. Lalu, pintu masuk jalur laut di provinsi Bali dan Kepulauan Riau terbuka untuk kapal pesiar cruise dan kapal layar atau yacht.

Berikut perubahan pengaturan kegiatan masyarakat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri:

InMendagri No. 53 Tahun 2021 untuk PPKM Level 1 - 3 wilayah Jawa - Bali

