Ketua Asita NTT Sebut Pariwisata NTT Tidak Ikut Diam Dengan Stagnannya Berbagai Bidang

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Nusa Tenggara Timur (NTT) baru saja menyabet penghargaan pada Anugerah Pesona Indonesia (API) Awards untuk 8 kategori yang kedelapannya masuk dalam 3 besar.

Terkait hal tersebut Ketua Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) NTT, Abed Frans mengatakan, kita patut bersyukur bahwasannya ditengah suasana pandemi yang membuat pariwisata dunia seolah tenggelam, tetapi destinasi NTT tetap mendapat perhatian yang besar dari masyarakat luas, terbukti dengan masuknya 8 destinasi NTT sebagai nominasi 3 besar dalam API tersebut.

"Ini juga sebagai bukti bahwa Pariwisata NTT tidak ikut diam dengan stagnannya berbagai bidang. Pemerintah dan industri Pariwisata terus bergerak agar Pariwisata NTT tetap pada tracknya saat keadaan membaik nanti," kata Abed pada Minggu (14/02/2021).

"Asita itu bagian dari industri pariwisata. Pastinya seluruh anggota Asita tetap berusaha untuk selalu mempromosikan serta menawarkan berbagai paket perjalanan wisata NTT dengan berbagai destinasi termasuk destinasi - destinasi baru yang bermunculan saat ini," lanjutnya.

Sejalan dengan itu, ujar Abed, juga diharapkan agar kedepannya beberapa destinasi baru yang muncul sebagai destinasi favorit pada API tersebut bisa mendapat perhatian lebih dari pemerintah dalam pembenahan baik infrastruktur maupun SDM di destinasi - destinasi tersebut.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi)