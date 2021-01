Terus Bertambah, Satu Lagi Pasien Dengan Suspek Covid-19 di Manggarai Meninggal Dunia

Terus bertambah, satu lagi pasien dengan suspek Covid-19 di Manggarai yang eninggal dunia

POS-KUPANG.COM | RUTENG - Kabar menyedihkan kembali terjadi dari Kabupaten Manggarai, dimana berdasarkan Penyampaian Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Manggarai, satu lagi pasien dengan Suspek Covid-19 yang meninggal dunia.

Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Manggarai, Lody Moa, kepada wartawan, Minggu (31/1/2021) mengatakan, pasien yang baru meninggal dengan Suspek Covid-19 yakni orang yang memiliki gejala batuk, pilek, demam atau sakit tenggorokkan yang memiliki riwayat perjalanan ke wilayah penyebaran Covid-19 maupun memiliki riwayat kontak dengan penderita Covid-19.

Lody menjelaskan, pasien Suspect Covid-19 yang meninggal dunia dengan inisial IN (44) dengan alamat Tenda, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong. IN masuk RSUD dr. Ben Mboi Ruteng, Kamis, 28 Januari 2021 pada jam 11.15 Wita dan langsung dilakukan pengambilan sampel Swab untuk pemeriksaan Rapid Test Antigen. Dan dari hasil Pemeriksaan Rapid Test Antigen, IN dinyatakan Positif Covid-19.

Selanjutnya pasien IN mendapatkan perawatan selama 4 hari di ruang rawat Isolasi RSUD dr Ben Mboi dengan mengikuti protokol Covid-19. Namun nyawa IN tak bisa tertolong alias meninggal dunia, Minggu (31/1/2021).

Lody juga mengatakan, untuk diketahui, Almarhum IN tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan menggunakan PCR/TCM, karena stok bahan Reagen untuk Pemeriksaan TCM/PCM, di Laboratorium RSUD dr Ben Mboi telah habis dan pihak RSUD sedang mengusahakan pengadaan bahan Reagen TCM/PCR. Sebelum meninggal dunia Swab almahrum IN, sudah diambil untuk di kirim ke Kupang.

Lody juga menjelaskan, jenazah IN,

dimakamkan di Pemakaman Keluarga, di Wae Mbeleng, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng dengan mengikuti Protokol Kesehatan Covid-19.

Lody juga mengatakan, Pemerintah KabupatenManggarai melalui Satgas Covid-19 Kabupaten Manggarai, menyampaikan rasa Turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya almahrum IN, semoga arwah beliau diterima disisi TYME dan seluruh Keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan.

Lody juga menjelaskan, jumlah warga masyarakat Manggarai yang terinfeksi Covid-19 terus meningkat dengan jumlah yang terinfeksi sampai dengan, Minggu, 31 Januari 2021, sebanyak 1.111 orang. Dengan rincian sejumlah 987 orang pasien Covid-19 berdasarkan hasil Rapid Test Antigen Positif, sejumlah 124 orang pasien Covid-19 berdasarkan hasil Test PCR Positif, meninggal dunia 8 orang dengan rincian Suspect 1 orang (Rapid test antigen Positif), 7 orang terkonfirmasi Covid-19 (PCR/TCM Positif).

Dikatakan Lody, nengingat laju angka kesakitan dan angka kematian akibat Covid-19 terus bergerak naik, Satgas Covid-19 Kabupaten Manggarai meminta dukungan dan kerjasama seluruh warga masyarakat Manggarai untuk bekerja bersama dan sama-sama kerja, menghentikan mata rantai penularan Covid-19 dari Bumi Nucalale dengan wajib mematuhi setiap protokol Kesehatan Covid-19, serta hentikan segala cara dan bentuk penyebaran berita Bohong melalui media sosial terkait Covid-19, dan meminta masyarakat untuk selektif menerima dan meneruskan informasi.

"Dapatkan informasi yang benar dan terpercaya hanya dari sumber resmi dan terpercaya. Ayo mari bijak bermedia sosial. Bersama, memutus mata rantai Penularan Covid-19, demi kita semua dan anak cucu. Satgas Covid-19 selalu hadir, terdepan, tercepat dan terpercaya dalam melindungi dan mencegah masyarakat tertular dari wabah Covid-19,"pungkasnya.

