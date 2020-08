Pandemi Belum Berakhir, Airbnb Ijinkan Pegawainya Kerja Dari Rumah Hingga Akhir Agustus 2021

POS-KUPANG.COM | NEW YORK - Belum berakhirnya pandemi Covid-19 membuat sejumlah perusahaan memperpanjang masa kerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk para pegawainya.

Airbnb, perusahaan penyedia aplikasi pemesanan akomodasi bahkan mengizinkan pegawainya untuk bekerja dari rumah atau WFH setidaknya hingga akhir Agustus 2021.

Dilansir dari Business Insider, Jumat (28/8/2020), dengan keputusan tersebut, maka Airbnb memiliki kebijakan WFH terlama di antara perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka di dunia.

Airbnb melampaui Facebook yang memberlakukan WFH hingga Juli 2021.

Keputusan tersebut diambil lantaran virus corona masih mewabah di Amerika Serikat.

Selain itu, tak cuma memperpanjang masa WFH, Airbnb juga menawarkan tunjangan sebesar 500 dollar AS atau setara sekira Rp 7,3 juta (kurs Rp 14.687 per dollar AS) di luar gaji.

Pihak Airbnb menyebut, tunjangan ini untuk menanggung biaya perlengkapan bekerja dan peralatan ergonomis selama pegawai WFH.

"Karena kita belum tahun kapan pandemi ini akan berakhir, kami ingin memberikan fleksibilitas dan pilihan bagi pegawai untuk mengambil keputusan tentang tahun depan," tulis Airbnb dalam unggahan blog.

"Kami menawarkan perpanjangan kerja dari rumah ini untuk memberikan kemampuan bagi pegawai untuk membuat rencana ke depan dan pilihan terkait kalender sekolah, lebih dekat dengan keluarga, merawat anggota keluarga yang rentan, dan keputusan pribadi lainnya," imbuh Airbnb.

Sejumlah perusahaan teknologi global memutuskan untuk memperpanjang periode WFH bagi pegawainya.