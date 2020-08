Viktor Ingin Pendidikan Bangkit: Peluncuran 3 Buku SMPN 6 Nekamese

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat menginginkan dunia pendidikan di NTT bangkit. Sebab, hanya dengan pendidikan yang baik NTT bisa berubah. "Bagaimana membangun pendidikan kita? Mari kita mulai merestorasi, memulihkan, mengembalikan esensi pendidikan kita," kata Gubernur Viktor saat peluncuran buku karya guru dan siswa SMPN 6 Nekamese, Kabupaten Kupang, Sabtu (15/8/2020) pagi.

Menurutnya pendidikan saat ini baru mengajarkan bagaimana untuk tahu, belum pada tahap mengerti. "Just know. Not understand. Hanya sekadar tahu. Belum sampai memahami. Mari kita mengembalikan cara berpikir baik, bukan hanya tahu tapi harus mengerti," ujarnya.

Viktor menjelaskan mengembalikan kebangkitan pendidikan di NTT hanya bisa dilakukan dengan cara berpikir secara ekstrem. Tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa-biasa saja. Kuncinya, ada pada kepala daerah. "Memimpin itu harus otak, hati, dan kekuatan," kata dia.

Ia juga menyinggung soal restorasi kebangkitan pendidikan di NTT. Seperti diketahui Pemprov NTT akan menerapkan diferensiasi kurikulum. Wacana diferensiasi kurikulum ini diproyeksikan untuk pendidikan dasar dan menengah.

Pendekatan diferensiasi kurikulum diyakini dapat meningkatkan kualitas peserta didik, tidak hanya dari sisi mengerti secara konseptual, tetapi lebih pada pemahaman yang mendalam. Desain baru tersebut akan mengkonkritkan diferensiasi pada penguatan tiga mata pelajaran utama. Masing-masing Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika.

"Bahasa Inggris karena NTT fokus pada pengembangan pariwisata. Sementara Matematika mengasah logika kita," tegasnya.

Ia juga menjelaskan, tugas guru di tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sangat berat. Karena itu, pada jenjang pendidikan tersebut harus disiapkan guru-guru terbaik. "Ke depan guru-guru akan kita siapkan betul," kata dia.

Sambil berseloroh, ia juga mengatakan tidak akan segan-segan mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan. "Kalau untuk pendidikan, saya akan bantu. Tapi kalau ada yang minta untuk biaya pernikahan, saya tidak mau. Masa saya yang bantu, kamu yang dapat enaknya," ujar Gubernur Viktor disambut tawa.

Dalam kesempatan tersebut, Viktor Laiskodat juga memberi apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan SMPN 6 dalam melahirkan dan menumbuhkan semangat literasi bagi siswa dan guru, hingga menghasilkan karya berupa buku.

Hal itu menjadi capaian dan prestasi yang dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Termasuk dalam hal literasi. "Sekolah ini jadi contoh bagaimana semangat literasi yang dimiliki oleh anak-anak kita," kata Viktor.