Pengusaha di Labuan Bajo Minta Kesesuaian Tarif Bongkar Muat Barang Pelabuhan

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Sejumlah Pengusaha yang menggunakan jasa Pelabuhan Labuan Bajo meminta kesesuaian tarif bongkar muat barang dengan Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai, Kamis (2/7/2020).

Pasalnya, terdapat penetapan tarif bongkar muat di Pelabuhan Labuan Bajo berdasarkan KM Nomor 35 Tahun 2020.

Demikian disampaikan pengusaha di Labuan Bajo, Henry Chandra saat ditemui usai pertemuan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo.

"Berhubung karena harga di Pelabuhan Labuan Bajo termasuk tinggi, ada baiknya dari Syahbandar (Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo), bisa berkoordinasi dengan Syahbandar Reo. Terhadap tarif sehingga ada kesesuaian dan tidak merusak daya saing kami. Karena outputnya adalah barang dari Labuan Bajo lebih mahal," katanya.

Dijelaskannya, pihak Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo telah memediasi sehingga Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ikut serta melakukan bongkar muat barang hingga gudang milik pengusaha.

Sebelumnya, TKBM hanya melaksanakan bongkar muat dari kapal hingga truk.

"Ada hitungan tadi, untuk semen hingga Rp 550. Karena termasuk barang mengganggu karena ada debunya, termasuk terigu, pupuk pakan ternak dan lainnya. Jadi beras dan gula yang tidak termasuk barang mengganggu itu lebih murah. Utulah kesepakatan yang kami dapatkan, kami mencari win-win solution," katanya..

Menurutnya, jika tarif bongkar muat barang tinggi, maka akan berpengaruh pada harga barang yang akan mengalami kenaikan.

"Jadi tarif Rp 550 per sak semen untuk bongkar dari truk hingga ke gudang, jadi kalau dikalikan 25 sak menjadi sekitar Rp 14 ribu. Berarti overall per ton sekitar Rp 59 ribu, sedangkan di pelabuhan Reo hanya Rp 41 ribu. Berarti lebih mahal 50 persen. Dengan sendirinya akan terjadi kenaikan harga, tapi tidak siknifikan, berkisar 60 persen," ujarnya.

"Sebelumnya, kami membayar berkisar Rp 1.250 per sak, atau 30 ribu per ton. Sekarang naik hampir 60 ribu, berarti mengalami kenaikan, dan kost yang kami bayar dobel," jelasnya.