VIDEO - New BeAT Kini Hadir Lebih Mewah, Bakal Buat Kamu Jatuh Hati

POS-KUPANG.COM, KUPANG – VIDEO - New BeAT Kini Hadir Lebih Mewah, Bakal Buat Kamu Jatuh Hati

Kabar gembira bagi masyarakat kota Kupang yang sedang membutuhkan motor matic Honda. New BeAT Honda kini hadir dengan tampilan yang lebih lux atau mewah dan tentunya akan membuat pengendara semakin kece ketika menggunakannya.

New BeAT baru saja hadir awal Maret 2020 di MPM Motor Kupang. Kendati baru saja hadir, namun New Beat ini amat diminati masyarakat NTT. Hingga saat ini sudah puluhan unit Honda New BeAT yang laku terjual.

• VIDEO – Bupati Butuh Dana Rp 6 Miliar Untuk Antisipasi Virus Corona Masuk Sumba Timur

• VIDEO – Pantai Kalala Menawarkan Keindahan, Pasir Putihnya Bak Berlian Yang Berkilau

• VIDEO , Emak-emak Nekat Nyeberang Antar Pulau Gunakan Kotak Sterofoam Lintasi Kawanan Lumba-lumba

Koordinator Sales Counter, Sherly Kedoh, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Senin (9/3/2020), mengatakan kendaraan ini hadir dengan fitur-fitur terbaru yang membuat Anda semakin sporty dan funky.

Kawula muda, kata Sherly, sudah saatnya merasakan keseruan baru nge-Beat bersama Honda New BeAT baru. "Bikin makin jadi panutan di tiap soroan dan siap gaspol di segala aktifitas," ujarnya.

Ia menyebutkan New BeAT memiliki keunggulan yaitu menggunakan rangka esaf yang membuat motor semakin lincah berkendara dengan frame berteknologi baru sehingga motor mudah dikendalikan di segala kondisi jalan.

New BeAT hadir dengan inovasi mesin generasi baru 110 cc, eSP dengan idling stop system dan ACG starter. Tentunya membuat motor lebih irit 60,6 km/liter, bertenaga dan ramah lingkungan.

Lampu depan, lanjutnya, didesain dengan lebih moderen LED Lamp yang alan membuat tampilanmu semakin keren.

"Motor ini lebih stylish dan juga sudah terdapat power charger, sehingga kamu bisa up to date kan terus duniamu dengan power charger," ujarnya.