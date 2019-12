Baca Opini Pos Kupang: Gibt es eine Sicherheitsgarantie Während Meiner Zeit an Ihrem Arbeitsplatz? ( Manisfestasi Ide dalam Dialog)

Oleh : Irjen Hamidin, Kapolda NTT

POS-KUPANG.COM - INI pertanyaan sarapan pagi dari seorang turis Jerman yang penulis jumpai di Restorant hotel Ayana Labuan bajo akhir bulan lalu. Saat itu penulis sedang melaksanakan kunjungan kerja dinas dan kebetulan menginap di hotel yang sama dengan sang turis. Sangat sederhana pertanyaan itu kalau kita bahasa Indonesiakan. Jawabannya juga sebetulnya cukup satu kata saja yaitu " ja " order " nein " atau " yes" or " No " saja.

Bila disederhanakan dalam bahasa Indonesia kira-kira pertanyaan turis bule tersebut adalah "Adakah jaminan keamanan selama saya menikmati jalan-jalan di wilayah kerja Anda (sebagai polisi) ini? Sejatinya tinggal dijawab saja "iya" atau " tidak".

Tapi dalam konteks aparatur tentu penulis akan jawab "iya" seterusnya "Anda akan dijamin aman." "Ja, ich garantiere Ihnen, dass Sie sicher und bequem sind."

NTT ibarat boneka berbulu emas yang disimpan di lemari kayu. Ini adalah ungkapan penulis tentang betapa indahnya tanah Flobamora ini. Bagi beberapa touris asing dan domistik yang datang ke sini mereka akan mengatakan "inilah surga".

Siapapun yang pernah datang ke Labuan Bajo NTT semua akan memuji. Siapapun yang datang ke Alor, Maumerre, Sikka mereka akan berdecak kagum. Apalagi kalau sang turis asing maupun lokal tersebut memiliki hoby menyelam. Mereka bisa menceritakan suasana bawah air yang tiada tandingannya di seluruh dunia. Sebut saja spot selam di Pulau Kanawa, di Batu Bolong yang lokal sering menyebutnya mesin cuci , Taka Makasar, Batu Cermin, manta point dengan ribuan manta parinya, atau di 50-an tempat lain yang belum tereksporasi dan tereksplore oleh penyelam lokal.

Bila tidak bisa menyelam namun ingin melihat ribuan Lumba-lumba bermain di atas permukaan air, datang saja ke Pulau Ternate . Mau melihat ikan Duyung yang bisa dipanggil dan mendekat ke perahu datanglah di ujung landas pacu Bandara Alor.

Mau lihat tradisi memana paus datanglah ke Lembata. Sementara kalau yang hobby menikmati keindahan alam pantai atau hikking mereka tidak akan bisa melupakan Ppantai Long Beach, Pink Beach, Pulau Kelor atau hikking Padar serta puluhan pulau pulau lain.

Yang ingin menikmati binatang mereka akan bercerita tentang Pulau Kelelawar, Pulau Rinca, Pulau Komodo dan pulau pulau lain yang sama memiliki reptil purba Komodo. Bagi yang menyukai tradisi adat istiadat (ancient culture) mereka bisa bergeser meluangkan waktu ke Ruteng melihat kampung Wae Rebo yang berada di atas gunung dan berkabut awan, atau bisa datang ke Alor melihat masyarakat tradisional yang masih berpakaian kulit kayu (bark) dan membuat api masih dengan menggosok- gosokan bambu dengan bambu atau batu dengan batu. Semua situasi dan cerita itu sungguh menjadi tujuan surga perjalanan bagi turis asing dan domistik.