Bandara El Tari Kupang Akan Terapkan Sistem Informasi Analisa Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG.COM | KUPANG - PT. Angkasa Pura I (AP1) Bandara El Tari Kupang akan menerapkan Sistem Informasi Analisa Pelayanan Hukum (SIAP) berbasis elektronik. Sistem ini akan dilauching pada Januari 2020.

Hal itu disampaikan oleh General Manajer Bandara El Tari Kupang, Barata Singgih kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (11/12/2019).

Barata katakan, pihaknya telah mengikuti sosialisasi sistem ini dalam Rakornas yang digelar oleh Divisi Legal PT. Angkasa Pura I di Jakarta 9 hingga 11 Desember 2019.

Menurutnya Rakornas tersebut dihadiri oleh seluruh Manager dan analis legal di seluruh Bandar Udara yang di kelola oleh AP1. Dalam Rakornas itu, lanjutnya, diluncurkan SIAP yang merupakan digitalisasi komprehensif atas pelayanan hukum.

Dijelaskannya, SIAP ini terdiri atas pembuatan Legal Drafting, Legal Opinion, Legal Audit, Legal Due Diligence dan Legal Aid.

Ia mengatakan sistem ini merupakan forum analisa yang dapat disimak dan diikuti oleh seluruh insan legal karena terdapat e-learning, real time alert, e-library atas seluruh produk pelayanan legal termasuk rangkaian proses hukum di pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

Lanjutnya, SIAP dirancang untuk mengedepankan efisiensi birokrasi dalam proses penyediaan layanan hukum termasuk persetujuan yang dibutuhkan.

"Bahkan SIAP memiliki mesin pencari pintar yang dapat menampilkan seluruh produk legal yang serupa atau mirip sehingga produk pelayanan hukum yang diminta akan standard bahkan akan memperkaya produk legal sebelumnya. SIAP merupakan produk orisinil yang dikembangkan oleh tim legal AP1 sehingga sistem ini dapat di andalkan karena mengenal karakter kerja dan proses bisnis di AP1," ungkapnya.

Selain itu, kata Barata, Rakornas kali ini juga membahas isu-isu utama dalam bisnis kebandarudaraan, yaitu efisiensi birokrasi termasuk penerapan omni bus law, restrukturisasi piutang perusahaan dan perkuatan inti bisnis perusahaan.

Menurutnya dalam Rakornas tersebut VP Legal AP 1 I Wayan Sutawijaya menegaskan bahwa Legal AP1 bukan merupakan unit supporting tetapi merupakan unit utama yang wajib memimpin seluruh lini proses bisnis di Perusahaan, karena seluruh hasil proses kerja Legal dijadikan rekomendasi utama Direksi di dalam mengambil keputusan, sehingga insan legal harus kreatif, lincah dan tajam pemikirannya.

Disamping itu, kata dia, Rakornas juga menghadirkan pembicara dari unsur Kejaksaan yaitu Amir Yanto yang merupakan Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung RI dan Robert Waloni yang merupakan aviation expert.

Sebagaimana diketahui beberapa waktu yang lalu, AP1 berhasil meraih penghargaan In House Team of The Year Indonesia Law Award 2019. Penghargaan ini merupakan hasil kinerja terbaik Divisi Legal yang dipimpin wayan dan merupakan kado di penghujung tahun 2019.

Rakornas Divisi Legal PT. Angkasa Pura I di Jakarta, Rabu (11/12/2019). (istimewa)

