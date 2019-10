Rincian 10 Jenis Tunjangan Anggota DPR RI, Komunikasi Intensif Empat Kali Gaji Pokok

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Sebanyak 575 anggota DPR RI periode 2019- 2024 dilantik Selasa (1/10/2019). Termasuk di antaranya 13 wakil rakyat dan 4 Senator asal Provinsi NTT.

Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali memimpin pengucapan sumpah dan melantik anggota DPR dalam sidang paripurna, berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Para wakil rakyat dari NTT didominasi 'wajah baru'. Ada tujuh anggota DPR 'wajah baru', sementara enam lainnya merupakan incumbent.

Ketujuh 'pendatang baru', yakni Melkiades Laka Lena (Golkar), Yohanis Fransiskus Lema (PDIP), Dipo Nusantara Pua Upa dan Edward Tanur (PKB), Kristina Muki dan Ratu Ngadu B. Wulla (NasDem) serta Ahmad Yohan (PAN).

Adapun enam wakil rakyat incumbent, yaitu Andreas Hugo Parera dan Herman Herry (PDIP), Johny Plate (NasDem), Melchias M Mekeng (Golkar), Benny K Harman dan Anita Jacoba Gah (Demokrat).

Setelah dilantik, anggota DPR memperoleh hak berupa gaji dan tunjangan, serta fasilitas lain dari negara. Berapa per bulan?

Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR, para anggota dewan itu akan mengantongi gaji plus tunjangan lebih dari Rp 50 juta per bulan.

Untuk tunjangan anggota DPR, terdapat beberapa kenaikan sebagaimana diatur Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015.

Kenaikan tunjangan meliputi tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta bantuan langganan listrik dan telepon.

Gaji pokok anggota DPR sebesar Rp 4,2 juta. Gaji dipotong pajak dan iuran wajib DPR sebesar 10 persen.