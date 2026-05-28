Harga Tabung Gas Elpiji di Sumba Barat Daya NTT Meroket

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM,TAMBOLAKA - Harga tabung gas elpiji 12 kg di Sumba Barat Daya meroket dari sebelumnya Rp 650.000 naik menjadi Rp 750.000, kini naik lagi menjadi Rp 780.000.

Selain itu tukar tabung gas elpiji 12 kg dimana tabung gas elpiji 12 kg yang kosong ditukar dengan tabung gas 12 kg yang berisi gas dengan harga Rp 350.000 dari sebelumnya Rp 310.000. Kondisi ini terjadi selama sebulan terakhir ini.

Firman salah seorang penjual tabung gas elpiji di Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya yang ditemui POS-KUPANG.COM, 28 Mei 2026 sore mengaku selama ini hanya menjual tabung gas elpiji 12 kg. Sedangkan tabung gas 3 kg sejak awal tidak dijual.

Pembeli tabung gas elpiji 12 kg masih terbatas. Masyarakat Sumba Barat Daya umumnya memasak menggunakan kayu api dan sebagian lainnya menggunakan minyak tanah.

Saat ini harga tabung gas elpiji 12 kg melonjak tinggi dari semula menjadi Rp 650.000 terus Rp 750.000 dan kini naik lagi menjadi Rp 780.000.

Untuk isi ulang (tukar tabung) 12 kg dari semula Rp 280.000 naik menjadi Rp 310.000 dan kini naik lagi menjadi Rp 350.000. Kenaikan harga tabung gas elpiji 12 kg mengikuti perkembangan harga di Surabaya, Jawa Timur. Hampir setiap minggu selama sebulan terakhir ini harga tabung gas terus naik.

Kondisi itu kemungkinan akan terus terjadi seiring suasana perang di Timur Tengah tak meredah mempengaruhi alur distibusi minyak dunia termasuk indonesia.

Ia menambahkan stok tabung gas elpiji 12 kg masih cukup untuk pemenuhan kebutuhan masyarajat 1-2 bulan ke depan. Kondisi itu terjadi karena pembeli tabung gas terbatas pula. Sehari bisa laku terjual untuk tukar tabung 2-3 orang. (pet)

