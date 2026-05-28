Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Yonarhanud 2 Kostrad Coffe Morning bersama Insan Pers

COFFE MORNING - Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-RDTL Sektor Barat Yonarhanud 2 Kostrad gelar kegiatan coffe morning bersama wartawan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) di Mako Satgas Pamtas Sektor Barat, Desa Eban, Kabupaten TTU, NTT, Kamis, 28 Mei 2026

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-RDTL Sektor Barat Yonarhanud 2 Kostrad gelar kegiatan coffe morning bersama wartawan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) di Mako Satgas Pamtas Sektor Barat, Desa Eban, Kabupaten TTU, NTT, Kamis, 28 Mei 2026.

Dansatgas Pamtas Letkol Arh Endis Fahrul Rizal, S.Hub.Int., M.Sc hadir langsung memimpin kegiatan ini.

Pada kesempatan itu, Letkol Endis menyampaikan terima kasih atas kehadiran para wartawan yang sudah meluangkan waktu hadir di Mako Satgas. Ia juga mengapresiasi insan pers yang selama ini mendukung tugas-tugas Satgas melalui pemberitaan dan edukasi kepada masyarakat.

“Kegiatan ini memang sengaja kami laksanakan untuk membangun silaturahmi, bertukar informasi dan memperkuat komunikasi,” ujarnya.

Menurutnya, peran pers sangat sentral dalam membantu menyampaikan berbagai kegiatan Satgas kepada masyarakat.

Secara khusus di wilayah perbatasan RI-RDTL, peran pers sangat vital.

Selama delapan bulan melaksanakan tugas di wilayah perbatasan, kata Letkol Endis, pihaknya sudah melaksanakan sejumlah kegiatan sosial maupun pengamanan di wilayah perbatasan RI-RDTL Sektor Barat.

Kehadiran satgas pamtas di wilayah perbatasan tidak hanya menjaga tapal batas negara tetapi juga membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat.

Ia bertekad membangun hubungan dan sinergi bersama insan pers dan melaksanakan sejumlah kegiatan di perbatasan RI-RDTL. Komunikasi dan kolaborasi ini diharapkan terus dijaga.

“Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang pas, saya berharap bisa dikomunikasikan terlebih dahulu. Intinya kita sama-sama ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Ikatan Wartawan Timor Tengah Utara (INTAN TTU), Jhoni Siki menyampaikan terima kasih kepada Dansatgas dan jajaran yang telah menginisiasi terselenggaranya kegiatan coffe morning ini. Langkah ini merupakan sesuatu yang luar biasa.

Baginya, hubungan dan komunikasi yang sudah terjalin dengan baik antara Satgas Pamtas dan Insan Pers harus selalu dipertahankan. Dengan demikian, masyarakat di wilayah perbatasan juga bisa memperoleh manfaat yang baik dari kehadiran Satgas Pamtas. (bbr)

