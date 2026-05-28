Harga LPG Nonsubsidi di Sumba Timur Masih Tinggi, LPG 12 Kg Tembus Rp320.000

LPG - Agen Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur di Jalan Jeruk, Kelurahan Matawai.

Ringkasan Berita: Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 12 kg nonsubsidi di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT masih tinggi. LPG 12 kg masih seharga Rp320.000 per tabung.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU – Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 12 kg nonsubsidi di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT masih tinggi. LPG 12 kg masih seharga Rp320.000 per tabung.

“Harga masih tinggi, belum ada penurunan,” kata Joni Dapa (35), salah satu pekerja di agen LPG nonsubsidi di Kota Waingapu, Kamis (28/5/2026).

Meski harga mengalami kenaikan kata Joni, LPG 12 kg dan 50 kg masih tetap dibeli sejumlah warga karena praktis dan terbilang hemat.

Saat ini, lanjut dia, agen resmi yang menyalurkan LPG ke empat kabupaten di Pulau Sumba ini masih menyediakan sebanyak 950 tabung isi ulang LPG 12 kg dan 50 kg.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga secara resmi telah menetapkan harga baru untuk LPG 12 kg nonsubsidi sejak Senin (4/5/2026).

LPG 12 kg dijual dengan harga Rp320.000 per tabung. Naik dari harga sebelumnya Rp300.000.

Pada 20 April lalu, harga tabung LPG 12 kg naik menjadi Rp300.000 dari sebelumnya Rp255.000.

Kenaikan harga tersebut diketahui menyesuaikan terhadap harga energi global, nilai tukar rupiah dan bagian dari upaya menjaga pasokan energi dalam negeri.

Kondisi ini dipengaruhi konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran yang mengganggu distribusi energi dunia hingga mengerek nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang jatuh ke Rp17.855 pada Kamis (28/5/2026).

Sandra (32), seorang pengurus di agen LPG nonsubsidi di Kota Waingapu mengatakan, Pertamina telah menaikkan harga LPG 12 kg sejak Senin, 4 Mei 2026.

“Tabung 12 kg kemarin Rp300.000 sekarang harganya Rp320.000,” katanya kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (6/5/2026).

Ia mengatakan, perubahan harga masih terjadi pada tabung LPG 12 kg. Sementara untuk harga LPG 5,5 kg masih Rp185.000 per tabung, dan LPG 50 kg Rp1.500.000. (dim)

