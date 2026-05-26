Pemkab Sumba Timur Raih Opini WTP ke-10 dari BPK RI

Editor: Oby Lewanmeru
TERIMA LHP BPK - Bupati Kabupaten Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Umbu Aldy Rihi menerima Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, Selasa (26/5/2026). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (26/5/2026) di Kupang.

‎Raihan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 ini merupakan yang ke-10 kali.

Sejak tahun 2015 dan 2016, Sumba Timur menjadi kabupaten pertama di Provinsi NTT yang memperoleh Opini WTP bersama Pemerintah Provinsi NTT, serta berhasil mempertahankan capaian tersebut selama delapan kali berturut-turut sejak tahun 2018 hingga 2025.

‎‎Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Sumba Timur dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan beberapa kriteria utama.

Di antaranya kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai ketentuan SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

‎‎Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali mengatakan, Opini WTP yang kembali diraih ini menjadi bukti komitmen pemerintahannya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎‎Bupati pun memberikan apresiasi kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTT yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan secara profesional dan menyeluruh.

“Terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTT beserta seluruh jajaran, khususnya tim pemeriksa untuk Kabupaten Sumba Timur yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan secara profesional dan menyeluruh,” kata Bupati dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

‎‎Selain itu, Bupati juga memberikan apresiasi kepada jajaran perangkat daerah dan pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah.

Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP ini tidak terlepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, serta berbagai pihak yang terus mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan di Sumba Timur.

Bupati berharap, capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik di daerah.

‎Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur Umbu Aldy Rihi, Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumba Timur, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumba Timur. (*)

Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
