Pemuda 20 Tahun di Waingapu Sumba Timur Ditangkap Polisi Usai Mencuri Sepeda Motor

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Satreskrim Polres Sumba Timur menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Kota Waingapu pada Rabu (27/5/2026).

Penangkapan tersebut dilakukan oleh Tim Resmob Marapu Sakti Satreskrim. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial ANM (20).

Pelaku ANM diamankan petugas setelah mencuri sepeda motor di sebuah rumah kos di wilayah Radamata, Kelurahan Matawai, Kota Waingapu pada Sabtu (23/5/2026) pagi. Tidak lama kemudian, korban NTB melaporkan peristiwa itu.

Setelah dilaporkan, Tim Resmob Marapu Sakti bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan dari saksi di sekitar lokasi kejadian.

Dari hasil penyelidikan, petugas memperoleh informasi terkait keberadaan terduga pelaku beserta barang bukti sepeda motor yang dicuri.

Lalu pada Senin, 25 Mei 2026, Tim Resmob Marapu Sakti bergerak menuju Desa Katikuai, Kecamatan Matawai La Pawu untuk melakukan pencarian terhadap pelaku.

Meski sempat terkendala kondisi geografis wilayah yang dipenuhi kawasan hutan sehingga pelaku berhasil melarikan diri, petugas tetap berhasil menemukan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio M3.

Pelaku menyembunyikan kendaraan tersebut di salah satu rumah warga di Desa Karipi, Kecamatan Matawai La Pawu. Usai ditemukan, kendaraan diamankan oleh petugas.

Selanjutnya, pada Rabu, 27 Mei 2026 sekitar pukul 19.30 Wita, diperoleh informasi dari keluarga korban terkait keberadaan terduga pelaku yang diketahui berada di sebuah rumah kos di sekitar wilayah Radamata, tidak jauh dari lokasi kejadian perkara.

Tim kemudian bergerak cepat dan berhasil mengamankan terduga pelaku tanpa perlawanan.

Dari hasil interogasi awal, terduga pelaku mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada 23 Mei 2026 lalu.

Selanjutnya, pelaku dibawa ke Mapolres Sumba Timur guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Satreskrim.

Kapolres Sumba Timur, AKBP Gede Harimbawa menyampaikan apresiasi atas gerak cepat Tim Resmob Satreskrim dalam mengungkap kasus tersebut.