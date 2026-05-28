88 Ribu Benih Kelapa Siap Tanam, NTT Perkuat Ekonomi Kerakyatan

BENIH KELAPA - Petugas sari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT melakukan sertifikasi benih kepala di Kabupaten Ngada.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Upaya Pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat sektor perkebunan dalam upaya menggerakkan ekonomi kerakyatan, terus dilakukan melalui penyediaan benih unggul dan bersertifikat.

Sebanyak 88.457 batang benih kelapa dalam dinyatakan layak salur setelah melalui proses sertifikasi yang dilaksanakan di Desa Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, pada 21 Mei 2026 lalu.

Kegiatan sertifikasi tersebut dilakukan oleh UPTD Pengawas Sertifikasi Benih (PSB) pada lokasi persemaian milik CV. Dua Satu.

Dari total 90.262 batang benih kelapa dalam yang diperiksa, sebanyak 88.457 batang memenuhi persyaratan mutu dan dinyatakan siap untuk didistribusikan kepada petani.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT, Joaz BO Wanda, menegaskan bahwa sertifikasi benih merupakan langkah strategis untuk memastikan petani memperoleh bahan tanam yang berkualitas dan mampu meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa di daerah.

“Benih yang tersertifikasi memberikan jaminan mutu bagi petani. Dengan kualitas benih yang baik, peluang keberhasilan tanaman untuk tumbuh dan berproduksi menjadi lebih tinggi. Ini merupakan fondasi penting dalam pengembangan perkebunan kelapa yang berkelanjutan di NTT,” ujar Joaz, Kamis (26/5/2026)

Menurutnya, ketersediaan benih unggul menjadi faktor utama dalam mendukung program perluasan areal tanam kelapa di Kabupaten Ngada yang ditargetkan mencapai 800 hektare.

Program tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas produksi kelapa sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Pengembangan komoditas kelapa tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi primer.

Tetapi, menurut Joaz, kepala juga menjadi bagian dari agenda hilirisasi perkebunan yang tengah didorong Pemerintah Provinsi NTT. Dia berkata, kelapa memiliki potensi ekonomi yang sangat besar karena dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah.

"Oleh karena itu, penyediaan benih bermutu melalui proses sertifikasi menjadi langkah awal yang sangat penting untuk mendukung pengembangan industri turunan kelapa di masa depan,” katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan program ini akan memberikan manfaat berlapis, mulai dari peningkatan produktivitas kebun, bertambahnya pendapatan petani, hingga tumbuhnya peluang usaha berbasis pengolahan kelapa di daerah.

Dengan tersedianya puluhan ribu benih kelapa yang telah memenuhi standar sertifikasi, Kabupaten Ngada dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu sentra pengembangan kelapa di NTT.

Program ini, ujar dia, sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam membangun sektor perkebunan berbasis komoditas lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan.

“Melalui benih yang berkualitas, kita sedang menyiapkan fondasi bagi penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan perkebunan kelapa yang lebih maju di NTT,” kata Joaz. (fan)

