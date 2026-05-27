Belanja Negara di NTT Tumbuh Dua Digit, Pacu Pembangunan dan Kesejahteraan

Kepala Kanwil DJPb NTT, Adi Setiawan menjelaskan realisasi APBN Region NTT dalam konferensi pers, Selasa (26/5/2026).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Kanwil DJPb NTT ) membeberkan realisasi belanja negara di NTT.

Sampai dengan April 2026, tercatat belanja negara tumbuh dua digit dan terus menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan daerah serta menjaga kesejahteraan masyarakat.

Kepala Kanwil DJPb NTT, Adi Setiawan menyampaikan hal ini dalam konferensi pers yang digelar di Aula Kanwil DJPb NTT lantai 3 Gedung Keuangan Negara, Kupang (26/5/2026).

“Hingga April 2026, APBN Regional NTT menunjukkan bahwa APBN terus bekerja bagi masyarakat, baik melalui belanja negara, perlindungan sosial, maupun dukungan terhadap usaha rakyat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, realisasi belanja negara di NTT sampai 30 April 2026 mencapai Rp10,209 triliun atau 34,33 persen dari total pagu Rp29,739 triliun. Angka tersebut tumbuh 12,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara dan hibah di NTT mencapai Rp1,137 triliun atau 24,48 persen dari target dan tumbuh 17,01 persen secara tahunan.

“Defisit APBN Regional NTT sebesar Rp9,072 triliun menunjukkan APBN tetap hadir secara ekspansif sebagai instrumen distribusi fiskal, penggerak pembangunan, dan penopang layanan publik di NTT,” katanya.

Secara makro, perekonomian NTT pada Triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,32 persen secara tahunan. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp37,88 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp20,42 triliun.

Pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha terjadi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 26,22 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 19,92 persen.

Adi mengatakan, pemerintah juga terus memperkuat pengendalian inflasi melalui berbagai program belanja negara.

“Pemerintah mengalokasikan belanja pengendalian inflasi di NTT sebesar Rp588,55 miliar pada tahun 2026 dan hingga April realisasinya mencapai Rp146,74 miliar,” ujarnya.

Ia menambahkan, belanja pemerintah pusat tumbuh sekitar 28,66 persen secara tahunan, terutama ditopang oleh belanja pegawai, belanja barang, serta belanja modal.

“Khusus belanja modal, pertumbuhannya mencapai 98,69 persen secara tahunan. Ini menjadi sinyal positif percepatan pembangunan aset dan sarana layanan publik di daerah,” katanya.

Selain itu, Transfer ke Daerah tetap menjadi pilar utama dukungan APBN bagi pemerintah daerah di NTT. Hingga April 2026, realisasi transfer tersebut tumbuh 7,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya.