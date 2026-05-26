Program “1 Lapas/Rutan 1 Desa”, Rutan Kupang Perkuat Sinergi dengan Warga Liliba

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang melaksanakan kegiatan Program “1 Lapas/Rutan 1 Desa” sebagai bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden serta implementasi 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Liliba, Selasa (26/5/2026) itu dihadiri Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Liliba Heriyanto Noman yang mewakili Lurah Liliba, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan Liliba, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga tokoh perempuan Kelurahan Liliba.

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang, Jumihar Bachtiar Sinurat, dalam sambutannya menegaskan komitmen jajaran pemasyarakatan untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui program-program edukatif dan sosial kemasyarakatan.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekaligus memberikan pemahaman bahwa pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan warga binaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen kami dalam mendukung Asta Cita Presiden dan menjalankan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Kami ingin membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta memberikan pemahaman bahwa pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan terhadap warga binaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai tugas dan fungsi Rutan Kupang yang disampaikan Kepala Sub Seksi Pengelolaan, Yesi Dodo.

Dalam pemaparannya, Yesi menjelaskan sejumlah materi penting, di antaranya tugas pokok dan fungsi Rutan Kupang, perbedaan antara lapas dan rutan, hak dan kewajiban tahanan maupun narapidana, jenis-jenis pembinaan yang diberikan di dalam rutan, serta struktur organisasi Rutan Kupang.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan juga diisi dengan penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat yang diserahkan langsung oleh Kepala Rutan Kupang bersama Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Liliba.

Selain itu, kegiatan turut dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang diinisiasi Tim Klinik Pratama Rutan Kupang bekerja sama dengan Puskesmas Oesapa.

Layanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan gula darah, tekanan darah, asam urat, hingga kolesterol bagi masyarakat setempat.

Melalui kegiatan tersebut, Rutan Kelas IIB Kupang menunjukkan komitmennya untuk terus menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat citra pemasyarakatan yang humanis, adaptif, dan berdampak positif bagi lingkungan sekitar. (uan)

