Rakor PJPK Kabupaten Kupang Dorong Sinkronisasi Data Kependudukan

RAKOR -Rapat Koordinasi (Rakor) Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Kupang Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Kupang, Oelamasi, Selasa (26/5/2026).

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Alexandro Novaliano Demon Paku

POS-KUPANG. COM, OELAMASI - Bupati Kupang, Yosef Lede, diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kain Maus, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Kupang Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Kupang, Oelamasi, Selasa (26/5/2026).

Dalam sambutannya, Kain Maus menegaskan pembangunan kependudukan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kupang.

“Pembangunan kependudukan merupakan salah satu pijar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Dinamika jumlah penduduk, struktur umur, persebaran, serta kualitas SDM sangat menentukan arah dan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor,” ujarnya.

Menurut dia, diperlukan perencanaan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan sebagai dokumen strategis yang mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan kependudukan seperti meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, ketimpangan persebaran penduduk, tingginya angka ketergantungan, hingga kualitas sumber daya manusia yang belum merata.

“Jika tidak dikelola secara baik, hal ini dapat menjadi hambatan dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berdaya saing,” katanya.

Kain Maus juga menekankan pentingnya sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dalam implementasi PJPK di Kabupaten Kupang.

Menurutnya, seluruh program pembangunan harus berbasis pada data kependudukan yang akurat, terpadu, dan terkini agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.

“Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong adanya sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dalam implementasi PJPK. Seluruh program pembangunan harus berbasis pada data kependudukan yang akurat, terpadu, dan terkini sehingga kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia berharap rakor tersebut mampu meningkatkan koordinasi lintas sektor, menyelaraskan kebijakan pembangunan kependudukan antarperangkat daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Harus ada kesepahaman bersama lintas sektor serta tersusunnya rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur dalam implementasi PJPK di Kabupaten Kupang,” tutupnya.

Rakor PJPK Kabupaten Kupang 2026 tersebut terselenggara atas kerja sama Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dan BKKBN Provinsi NTT. (nov)

Baca berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE.NEWS