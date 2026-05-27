Umat Paroki Kolhua Bahas Kelanjutan Atap Kapela Santo Paulus Bello Kota Kupang

Ringkasan Berita: Umat Paroki Santo Fransiskus Asisi Kolhua rapat khusus soal pembangunan Calon Kapela Pembantu Santo Paulus Bello

Disepakati bahwa pengerjaan fisik rangka atap gereja akan segera dimulai dua bulan ke depan

Pertemuan itu dihadiri Pastor Paroki Kolhua RD Longginus Bone , pengurus Stasi Induk Santo Agustinus Bello

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Umat Paroki Santo Fransiskus Asisi Kolhua mematangkan rencana kelanjutan pembangunan Calon Kapela Pembantu Santo Paulus Bello.

Melalui pertemuan penting di aula Kapela Induk Stasi Santo Agustinus Bello pada Rabu (27/5/2026), disepakati bahwa pengerjaan fisik rangka atap gereja akan segera dimulai dua bulan ke depan. Konstruksi dasar bangunan kini telah tuntas, membuka jalan bagi dimulainya pemasangan rangka atap.

Pertemuan itu dihadiri Pastor Paroki Kolhua RD Longginus Bone, pengurus Stasi Induk Santo Agustinus Bello, para ketua wilayah, serta ketua kelompok umat basis (KUB).

Dalam kesempatan tersebut, tim teknis sekaligus kontraktor asal Jawa mas Suprianto ,yang dipercayakan menangani pekerjaan pembangunan atap memaparkan rencana teknis pelaksanaan pekerjaan di hadapan para tokoh umat.

Baca juga: Warga Kelurahan Bello Kupang Dapat Pengobatan Gratis dari Apotek Carlin Farma

Dalam pola kerja yang disepakati, seluruh kebutuhan material bangunan akan disiapkan oleh pihak penyedia pekerjaan dalam hal ini gereja bersama umat Kapela Santo Agustinus Bello untuk mendukung pembangunan kapela pembantu yang menggunakan nama pelindung Santo Paulus Bello.

Sementara itu, pengerjaan fisik akan dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa, yakni mas Suprianto dan mas Aldinata.

Pastor Paroki Kolhua RD Longginus Bone mengatakan, selama hampir empat bulan terakhir tim teknis Kapela Bello telah melakukan berbagai persiapan secara matang terkait rencana pekerjaan tersebut.

Menurutnya, kepercayaan diberikan kepada Suprianto karena tim teknis meyakini kemampuan dan pengalaman yang dimiliki dalam menangani pekerjaan dimaksud.

Baca juga: Ratusan Umat Kapela Bello Kota Kupang Larut dalam Harmoni Suara Vox Luminis

“Kami percaya tim Pak Supri mampu mengerjakan pekerjaan ini dengan baik dan sesuai harapan bersama,” ujar Pastor yang akrab disapa Romo Dus Bone.

Ia berharap proses pekerjaan dapat segera dimulai setelah dilakukan penandatanganan kontrak kerja sama yang mengatur tentang penyedia jasa pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Sementara itu, Suprianto selaku penyedia jasa pekerjaan menegaskan pihaknya akan bekerja secara profesional sesuai isi perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati bersama.

“Kami akan bekerja secara profesional sesuai isi perjanjian kerja sama atau sesuai MoU, serta mengutamakan kualitas dan mutu pekerjaan, termasuk keselamatan kerja selama proses pembangunan berlangsung,” ujar Suprianto.

Menurutnya, pembangunan rumah ibadah harus dikerjakan secara serius dan penuh tanggung jawab agar hasil pekerjaan benar-benar berkualitas serta dapat digunakan Umat Katolik dalam jangka panjang.

Baca juga: Sosok Niken Tuan : Meneguhkan Komitmen Iman di Altar GMIT Efata Bello

Ia menambahkan, kepercayaan yang diberikan gereja kepada pihak penyedia jasa akan dijawab melalui hasil pekerjaan yang baik, terutama pada aspek kekuatan konstruksi, kualitas material, dan ketepatan penyelesaian pekerjaan.

Hal senada disampaikan Ketua KUB Santa Maria Virgo Johni Manehat, yang berharap pihak pelaksana memberikan jaminan mutu terhadap seluruh proses pembangunan, mulai dari kualitas material, kekuatan bangunan, hingga tahap akhir penyelesaian pekerjaan.

Ia menilai pembangunan kapela bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan pelayanan bagi umat.

Karena itu, kualitas pekerjaan harus benar-benar diperhatikan agar bangunan dapat bertahan lama serta memberi rasa aman dan nyaman bagi umat yang menggunakannya.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS