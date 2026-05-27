Masjid KH Ahmad Dahlan Muhammadiyah Kupang Terima Sapi Kurban Presiden Prabowo Seberat 1,1 Ton

Ringkasan Berita: Masjid KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang menerima bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto seberat 1,1 ton untuk Iduladha 1447 Hijriah.

Panitia menyebut bantuan itu sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat bagi masyarakat NTT dan wilayah timur

Sapi kurban merupakan persilangan sapi holand dan diperkirakan menghasilkan daging dalam jumlah besar

Penyembelihan dijadwalkan Rabu, 27 Mei 2026 usai Salat Id, dan penyerahan simbolis akan dilakukan oleh Melki Laka Lena.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon



POS-KUPANG.COM, KUPANG - Masjid KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, menerima bantuan hewan kurban berupa sapi seberat 1.105 kilogram atau 1,1 ton dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk perayaan Iduladha 1447 Hijriah.

Koordinator Penyembelihan Kurban Masjid KH Ahmad Dahlan, Farhan Suhada, mengatakan bantuan tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah pusat bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia, terutama NTT.

Menurut Farhan, pemilihan Masjid KH Ahmad Dahlan sebagai penerima sapi kurban presiden merupakan sebuah kehormatan karena dipilih langsung oleh pihak kepresidenan di antara ratusan masjid di NTT.

"Kami merasa bahwa ini bagian dari komitmen kepala negara dalam memberikan perhatian dan kesejahteraan masyarakat di Republik Indonesia, khususnya di pelosok timur, Nusa Tenggara Timur, yang mendapatkan sapi spesial dari Pak Presiden," ujar Farhan dalam keterangan yang diterima, Selasa 26 Mei 2026.

Farhan menjelaskan, sapi kurban tersebut merupakan hasil persilangan sapi holand dengan sapi unggul lainnya. Dengan bobot mencapai 1.105 kilogram, daging kurban yang dihasilkan diperkirakan dapat dibagikan kepada lebih banyak masyarakat pada momentum Hari Raya Iduladha.

"Berat sapi ini merupakan daging yang cukup banyak yang tentu kami bisa bagi kepada lebih banyak orang yang turut merasakan manfaat dari momentum Iduladha atau hari raya kurban ini," katanya.

Ia menyebut bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo ini merupakan yang pertama kali diterima Masjid KH Ahmad Dahlan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo pernah mengunjungi Kampus Universitas Muhammadiyah Kupang, namun baru kali ini menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masjid tersebut.

"Hewan kurban ini merupakan bantuan pertama oleh presiden di zaman Presiden Bapak Prabowo Subianto," tambah Farhan.

Rencananya, proses penyembelihan sapi kurban akan dilaksanakan pada Rabu 27 Mei 2026, usai pelaksanaan salat Iduladha sekitar pukul 09.00 WITA.

Sebelum penyembelihan, sapi kurban tersebut akan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur NTT, Melki Laka Lena.

Diketahui, sapi kurban presiden itu dibeli dari peternak asal Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, NTT. Saat ini sapi masih dirawat oleh pemilik di halaman Masjid KH Ahmad Dahlan hingga waktu penyembelihan tiba. (rey)

