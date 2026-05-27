Pemerintah Kota Kupang Raih Opini WTP dari BPK, Pertahankan Tradisi Tujuh Kali Berturut-turut

LHP BPK RI - Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo menerima hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT, Triyantoro didampingi Ketua DPRD Kota Kupang.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Kota Kupang kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi opini WTP kedua secara berturut-turut di masa kepemimpinan Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Serena C. Francis, sekaligus memperpanjang tradisi WTP Kota Kupang menjadi tujuh kali berturut-turut sejak pertama kali diraih pada 2019.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT, Selasa 26 Mei 2026, bersama 14 pemerintah kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Timur.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Kupang, Richard E. Odja, para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari sejumlah kabupaten di NTT. Wali Kota Kupang didampingi Sekda Kota Kupang, para Asisten Sekda, Inspektur Kota Kupang, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.

Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan itu dinilai sebagai indikator konsistensi Pemerintah Kota Kupang dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Usai menerima LHP BPK, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan NTT atas profesionalisme dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Kupang.

"Atas nama pribadi, pemerintah, dan seluruh masyarakat Kota Kupang, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas kerja keras, ketelitian, dan profesionalisme dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Kupang," ujar Christian.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan BPK bukan sekadar soal administrasi dan angka, tetapi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

"Keuangan daerah bukan milik pemerintah, tetapi amanah dari rakyat yang harus dikelola dengan jujur, hati-hati, dan penuh tanggung jawab," tegasnya.

Menurut Christian, opini WTP yang kembali diraih harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat disiplin pengelolaan keuangan daerah.

Ia memastikan seluruh catatan dan rekomendasi BPK akan segera ditindaklanjuti secara cepat dan bertanggung jawab oleh seluruh perangkat daerah.

"Bagi kami, hasil pemeriksaan ini bukan untuk ditakuti, tetapi menjadi penunjuk arah agar kami tahu bagian mana yang sudah baik dan bagian mana yang masih harus dibenahi," tambahnya.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Kupang yang dinilai menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

"Sinergi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga pengawasan seperti BPK merupakan kekuatan penting dalam membangun pemerintahan yang sehat dan dipercaya masyarakat," katanya.