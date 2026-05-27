Wali Kota Kupang Serahkan 19 Hewan Kurban untuk Masjid di Kota Kupang

Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo menyerahkan bantuan belasan hewan kurban untuk sejumlah Masjid di Kota Kupang.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Kota Kupang menyalurkan sebanyak 19 ekor sapi kurban kepada sejumlah masjid di Kota Kupang menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Penyerahan bantuan hewan kurban dilakukan langsung oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, Selasa 26 Mei 2026, sehari sebelum perayaan Idul Adha.

Total hewan kurban yang disalurkan terdiri dari dua ekor sapi bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia, dua ekor sapi bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan 15 ekor sapi dari Pemerintah Kota Kupang.

Penyerahan simbolis dilakukan di tiga masjid, yakni Masjid Al Anshar Alak di Kelurahan Penkase, Masjid Al Fatah Kampung Solor, dan Masjid Al Hidayah Oesapa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Kupang Richard E. Odja, anggota DPRD Provinsi NTT, anggota DPRD Kota Kupang, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemkot Kupang, para camat dan lurah, pengurus yayasan masjid, imam masjid, serta masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Pemerintah Provinsi NTT atas dukungan bantuan hewan kurban bagi masyarakat Kota Kupang.

"Atas nama Pemerintah Kota Kupang, saya mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi baik kepada Bapak Presiden Prabowo maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur karena selain dari Pemerintah Kota, kita juga mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi," ujar Christian Widodo.

Ia menjelaskan, seluruh hewan kurban telah melalui proses karantina dan pemeriksaan kesehatan sebelum disalurkan kepada masyarakat.

"Ini sudah melalui karantina dan pemeriksaan kesehatan. Yang diberikan oleh provinsi tentu sudah melalui screening dan pengecekan dari dinas peternakan provinsi, begitu juga yang dari kota sudah melalui pemeriksaan oleh dinas terkait di Kota Kupang," jelasnya.

Christian mengatakan, Idul Adha bukan sekadar momentum penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi pengingat tentang nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial.

"Semoga di hari yang berbahagia ini kita jadikan momentum spiritual untuk selalu menjaga keikhlasan, menjaga silaturahmi, pengorbanan, dan ketaatan kepada Tuhan. Lebih jauh dari itu, ada semangat kepedulian, di mana kita diajarkan untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan di Hari Raya Idul Adha," katanya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga toleransi dan harmoni di tengah keberagaman yang ada di Kota Kupang.

"Harmoni itu bukan berarti semua harus sama atau seragam, tetapi bagaimana kita hidup dalam keseimbangan. Seperti nada-nada dalam lagu yang berbeda-beda, tetapi ketika ditempatkan dengan proporsi yang tepat, akan menghasilkan harmoni yang indah," tambahnya.