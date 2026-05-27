PDGI NTT Turun ke Sekolah, Siswa SD Dapat Edukasi dan Pemeriksaan Gigi Gratis

BAKTI SOSIAL - Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Nusa Tenggara Timur bakti sosial kesehatan gigi dan mulut dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026, yang dilaksanakan di SD GMIT Naioni, Sabtu (23/5/2026).

Ringkasan Berita:- Kegiatan ini atas kerja sama dengan ILUNI UI dan Ciptadent - Kegiatan dengan tema Senyum Sehat Generasi Cerdas,” berlangsung pada 22–23 Mei 2026 - Kegiatan dipusatkan di sejumlah sekolah dasar di berbagai wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Alexandro Novaliano Demon Paku

POS-KUPANG. COM, OELAMASI - Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Nusa Tenggara Timur menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesehatan gigi dan mulut anak-anak usia sekolah. Hal ini dilakukan melalui kegiatan bakti sosial kesehatan gigi dan mulut dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026.

Bekerjasama dengan ILUNI UI dan didukung Ciptadent, kegiatan bertema “Senyum Sehat Generasi Cerdas,” kegiatan tersebut berlangsung pada 22–23 Mei 2026 di sejumlah sekolah dasar di berbagai wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Nusa Tenggara Timur, drg. Friska D. Simamora, Sp.Ort., MKM mengatakan, kegiatan itu merupakan bentuk pengabdian profesi dokter gigi kepada masyarakat sekaligus upaya membangun kesadaran pentingnya menjaga kesehatan gigi sejak dini.

“Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian kita bersama bahwa kesehatan gigi dan mulut adalah bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran serta kebiasaan menjaga kesehatan gigi sejak usia dini,” ujarnya, Rabu (27/5).

Menurut Friska, masih banyak anak-anak usia sekolah dasar yang mengalami persoalan kesehatan gigi dan mulut karena kurangnya edukasi dan pemeriksaan rutin. Hal itu ditemukan langsung oleh tim dokter gigi saat melakukan pemeriksaan di sejumlah sekolah.

Permasalahan yang paling banyak dijumpai yakni gigi berlubang, gusi bengkak, penumpukan karang gigi, hingga kebersihan gigi dan mulut yang kurang terjaga.

“Melalui kegiatan ini kami tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga memberikan edukasi agar anak-anak memahami pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut,” katanya.

Pada hari pertama, 22 Mei 2026, kegiatan dilaksanakan di SD Hidayahtullah dengan melibatkan 12 dokter gigi dan melayani 155 siswa/siswi. Kegiatan juga berlangsung di SDK Kefamenanu 1 dengan melibatkan 15 dokter gigi dan sasaran sebanyak 261 siswa/siswi.

Sementara di SD Inpres Nulle, sebanyak 28 dokter gigi diterjunkan untuk memberikan pelayanan kepada 132 siswa/siswi. Pada hari kedua, 23 Mei 2026, kegiatan dipusatkan di SD GMIT Naioni dengan melibatkan 37 dokter gigi dan jumlah sasaran sebanyak 250 siswa/siswi.

Selain itu, kegiatan juga berlangsung di SD Metamauk dengan melibatkan 15 dokter gigi dan sasaran 100 siswa/siswi. Di SD Inpres Anda Iko, kegiatan diikuti 110 siswa/siswi dengan pelayanan dari 14 dokter gigi.

Selain pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, para siswa juga mendapat edukasi cara menyikat gigi yang baik dan benar melalui demonstrasi sikat gigi bersama. Kegiatan semakin meriah dengan adanya kuis edukatif, pembagian hadiah, dan sesi motivasi kepada para siswa agar lebih peduli terhadap kesehatan diri sejak dini.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, sejumlah siswa direkomendasikan menjalani penambalan gigi guna mencegah kerusakan yang lebih parah. Tim dokter gigi juga melakukan tindakan sederhana terhadap siswa yang memiliki gigi susu goyang derajat tiga hingga empat agar tidak mengganggu pertumbuhan gigi permanen.

Sementara siswa yang mengalami kerusakan gigi hingga mencapai akar diberikan surat rekomendasi untuk mendapatkan perawatan lanjutan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun klinik gigi terdekat. Untuk kasus penumpukan karang gigi, siswa diarahkan melakukan pembersihan karang gigi di Puskesmas Naioni agar mendapat penanganan lebih optimal.

Dalam sambutannya, Friska turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut, mulai dari pemerintah setempat, pihak sekolah, guru, sponsor, hingga para dokter gigi yang terlibat.