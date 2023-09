Puncak Harhubnas 2023, Bandara DC Saudale Rote Serahkan Upah Program Padat Karya bagi 80 Pekerja

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti

POS-KUPANG.COM, BA'A - Pada puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2023, Bandar Udara D.C atau David Constantijn Saudale Rote Ndao menyerahkan upah program padat karya bagi 80 pekerja.

Harhubnas kali ini mengusung tema Melaju untuk Transportasi Maju. Adapun acara peringatan Harhubnas 2023 dilaksanakan di depan ruang keberangkatan Bandara D.C Saudale Rote Ndao pada Minggu, 17 September 2023 sore.

Turut hadir dalam acara tersebut, Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu, Wakil Bupati Stefanus M Saek, Kapolres Rote Ndao AKBP Mardiono, Danlanal Pulau Rote Letkol Marinir Nikodemus Balla, Dandim 1627/Rote Ndao Letkol Inf Alber Inkiriwang, Kajari Rote Ndao Budi Narsanto, perwakilan Pengadilan Negeri Rote Ndao, pimpinan instansi vertikal, Kepala OPD, tokoh Agama, tokoh masyarakat serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Bandara DC Saudale Rote Ndao, Samuel Charles Malaikosa menyampaikan, untuk memperingati Hari Perhubungan Nasional 2023, pihaknya mengadakan sejumlah kegiatan, salah satunya adalah program padat karya.

Charles menerangkan, program padat karya adalah program peningkatan ekonomi masyarakat. Pihak Bandara DC Saudale mengambil sasaran yakni masyarakat yang tinggal di sekitar Bandara.

"Pagu anggaran untuk program padat karya senilai 50 juta dalam tahun ini. Total pekerja dalam program padat karya ini berjumlah 80 orang. Terdiri dari 71 pekerja yang ada di sekitar Bandara dan 9 orang tenaga pengawas," sebut Charles.

Dari anggaran 50 juta tersebut, dijelaskannya, Bandara DC Saudale mengalokasikan satu hari per orang dengan bekerja selama 8 jam senilai 125 ribu.

"Kerja selama 4 hari, maka total per orang mendapatkan 500 ribu. Jadi total anggaran yang kita alokasikan 40 juta untuk pekerja. Sisa 10 juta adalah pajak PPN 11 persen, PPh 2 persen dan sisanya 4 juta kita beli rompi untuk pekerja," cetus Charles.

Menurutnya, program padat karya dilakukan dengan maksud, masyarakat yang tinggal di sekitar Bandara bisa sama-sama memelihara dan menjaga keutuhan dan keasrian Bandara.

Kegiatan berikut dari Bandara DC Saudale dalam rangka memperingati Harhubnas adalah Anjangsana.

"Giat ini merupakan rutinitas yang kita laksanakan setiap tahun. Di mana rasa kepedulian para pegawai Bandara bergandengan tangan dari pimpinan sampai anggota melaksanakan kolekte," pungkas dia.

"Sasaran kita adalah masyarakat yang ada di sekitar Bandara, baik dari Desa Persiapan Loman maupun Desa Lekunik. Kita menyasar 20 orang yang adalah janda, duda dan orang tua," lanjut Charles.

Lebih lanjut kata dia, kegiatan berikut yakni kegiatan kampanye keamanan dan keselamatan dengan berprinsip pada slogan Your Safety is Our Priority (Keselamatanmu adalah prioritas kami).