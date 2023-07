Bank BRI Cabang Larantuka Panen Hadiah Simpedes di Desa Balauring Lembata

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, RICKO WAWO

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Bank BRI Cabang Larantuka kembali melaksanakan Panen Hadiah Simpedes periode 1 September 2022-28 Februari 2023 di Lapangan Futsal Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Sabtu, 15 Juli 2023.

Panen hadiah ini merupakan wujud terima kasih Bank BRI kepada seluruh masyarakat yang telah mempercayakan tabungannya ke Bank BRI dalam bentuk tabungan Simpedes.

Pimpinan Bank BRI Cabang Larantuka, Hendra Ima Sasmita berujar program panen hadiah itu juga merupakan bagian dari CSR (Corporate Social Respocibility) dan merupakan acara rutin BRI yang dilaksanakan dua kali dalam setahun.

Baca juga: Politik Uang Masih Terjadi di Kabupaten Lembata

“Sebagai bentuk rasa terimakasih kami Bank BRI Kantor Cabang Larantuka maka pada hari ini kami mengundi barang hadiah undian Simpedes sebanyak 22 unit,” katanya.

Hendra mengatakan total jumlah barang hadiah sebanyak 22 hadiah senilai kurang lebih 555 juta rupiah. Dia juga menyampaikan perkembangan simpanan atau dana yang berhasil dihimpun dalam bentuk tabungan Simpedes di kantor BRI Cabang Larantuka , Kantor cabang Pembantu Lewoleba dan 10 Kantor BRI Unit pada posisi 30 Juni 2023 sebesar kurang lebih Rp 595 Milyar dengan jumlah penabung sebanyak kurang lebih 300 ribu penabung Simpedes.

“Dana tersebut telah kami salurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit sebesar kurang lebih Rp 1.8 triliun dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah Flores timur dan Lembata,” paparnya.

Baca juga: TJPS Tak Capai Target, Petani di Buyasuri Lembata Gagal Lunasi Utang di Bank

Saat ini, tambahnya, segala transaksi perbankan di Bank BRI telah menuju ke arah digitalisasi. Oleh sebab itu, sebagai insan perbankan Bank BRI yang telah banyak memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menghadapi dunia digital keuangan secara global.

Berkaitan dengan itu, Bank BRI kini telah menghadirkan Super Apps BRIMO yang dapat diakses untuk melakukan transaksi perbankan secara non tunai dan tunai, baik itu transfer antar bank, sesama BRI, berbagai macam pembelian/pembayaran

“Dan yang kini lagi menjadi tranding adalah tarik tunai tanpa kartu ATM yang dapat dilakukan melalui aplikasi brimo Bank BRI,” ujar Hendra.

Baca juga: Truk-F Minta Polres Lembata Pakai UU TPKS Untuk Kasus Kekerasan Seksual

Bank BRI Cabang Larantuka juga telah diperkuat dengan fasilitas mesin ATM Setor Tunai yang berada di BRI Larantuka, BRI KCP Lewoleba dan semua BRI unit Se-Kantor Cabang Larantuka ditambah lagi dengan mesin EDC baik Merchan dan Agen Brilink yang telah dipasang di semua agen BRI yang berada di hampir semua di daratan Flores Timur, Adonara, Solor dan Lembata.

“Terbaru Bank BRI dengan bangga memperkenalkan cara pembukaan rekening BRI tanpa harus ke antor hanya dengan cara cukup mengakses situs bukarekening.bri.co.id atau dengan cara scan Barcode Buka Rekening BRI.

“Semakin hari Bank BRI semakin memanjakan nasabahnya dengan aplikasi digitalnya, kini nasabah Bank BRI akan dengan aman dan nyaman melakukan transaksi perbankan bahkan hanya dari rumah dan sekali pencet. Untuk pembelanjaan kini masyarakat dapat dengan mudah melakukan pembayaran secara non tunai dengan Qris BRIyang sudah banyak tersebar di toko-toko dan kios-kios yg berlogo Qris Bank BRI,” papar Hendra.

Baca juga: Tiga Kelompok Masyarakat di Lembata Deklarasi Cak Imin Jadi Presiden

Adapun barang hadiah undian itu berupa;

1. Grandprize I: Mobil Suzuki XL 7 Zeta MT S MT 2022 (1 Unit), 2. Grandprize II: Mobil Suzuki New Carry FD Hitam (1 Unit), 3. Hadiah Utama I: Sepeda Motor YAMAHA Nmax Non Abs (1 Unit), 4. Hadiah Utama II: Sepeda Motor YAMAHA MX King (1 Unit), 5. Hadiah Utama III: Sepeda Motor YAMAHA ALL New X-Ride ABS (1 Unit), 6. Hadiah Utama IV: Sepeda Motor YAMAHA Fino Sporty (1 Unit), 7. Hadiah Utama V: Sepeda Motor YAMAHA Gear 125 (1 Unit) , 8. Hadiah Utama VI: Sepeda Motor YAMAHA Mio M3 (1 Unit), 9. Hadiah Biasa I: Televisi Polytron PLD 32 inc (5 Unit), 10. Hadiah Biasa II: Kulkas Polytron 1 Pintu (5 Unit), 11. Hadiah Biasa III: Mesin Cuci Polytron 2 Pintu (4 Unit). (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lain di GOOGLE NEWS